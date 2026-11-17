AJ pénal : Maître Vouland, cher Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez annoncé que vous mettriez un terme à votre carrière à la fin de cette année 2026. Et quelle carrière ! Quand on vous dit aujourd'hui « cinquante ans de barreau », y a-t-il une première image qui vous revient immédiatement ?

Philippe Vouland : Oui. Je me revois remontant la rue Montgrand pour me rendre au palais de justice de Marseille, rue Fortia l’époque, elle ne s'appelait pas encore rue Émile Pollak. Et je me disais : « Dans vingt ans, dans trente ans, tu arpenteras toujours ces rues et tu iras toujours au même endroit » — sous réserve, évidemment, étant originaire du 04, de quelques plaidoiries à Digne. Et je me demandais : « Est-ce que cela ne t'angoisse pas ? » Mais je savais que non. C'était ce que je voulais faire.

J'ai aussi une autre image qui me revient, un peu amusante… J'avais une grand-mère couturière qui m'avait fait une cape de berger. L'hiver, il m'arrivait de venir au palais avec cette cape, ce qui faisait plutôt sourire tout le monde. C'était une coquetterie ! Je ne la regrette pas, mais c'est assez bizarre quand j'y repense.

AJ pénal : Vous avez commencé auprès d'une grande figure du barreau marseillais, Émile Pollak. Qu'est-ce qu'il vous a appris ? Qu'avez-vous gardé de lui ? Et, à l'inverse, y a-t-il des choses de sa pratique que vous avez refusé de reproduire ?

PV : Ce n'était pas un pédagogue dans l'âme. Il n'était pas dans la transmission, comme j'ai pu l'être personnellement plus tard ou comme l'étaient d'autres à son époque. Mais quand je le ramenais des assises d'Aix-en-Provence dans mon Ami 8, je roulais à 80 km/h sur la file de droite pour faire durer le trajet Aix-Marseille le plus longtemps possible! Car il n'avait alors rien d'autre à faire que de répondre à mes questions. Et ses réponses, ses explications me nourrissaient.

Il me nourrissait aussi par l'exemple. Je ne l'ai pas entendu plaider des centaines de fois, mais c'était très étonnant.

Je me souviens d'un déjeuner, juste après l'enterrement d'un autre monstre sacré, moins connu médiatiquement, le bâtonnier Raymond Filippi, à Aix-en-Provence, qui était vraiment un type prodigieux. La conversation languissait un peu et je lui ai demandé : « Si je peux me permettre, comment fait-on ? Quel conseil pouvez-vous me donner pour plaider ? » Il y avait sa fille Nicole, qui était mon amie – nous avons été ses derniers collaborateurs – et Pierre Charrier, qui avait lui aussi été son collaborateur et qu'il avait fait entrer dans l'affaire Dominici. Sa réponse à un jeune avocat a été la suivante. Vous allez voir, c'est presque décevant : « Vous étudiez le dossier, vous discutez avec le client, vous l'écoutez attentivement. Vous voyez, selon que vous plaidez coupable ou non coupable, quels arguments vous devez développer. Vous les organisez. Et puis vous les dites. »

À l'époque, je me suis dit que j'aurais presque pu en dire autant. Mais, cinquante ans plus tard, je crois qu'il avait tout dit.

AJ pénal : Finalement, c'est très simple : faire son métier.

PV : Oui. Faire son métier d’avocat pénaliste. C'est un métier d'écoute et d'étude. Après, évidemment, tout devient plus compliqué parce que cela se joue au cas par cas, affaire par affaire.

Pollak n'était vraiment pas dans la transmission. Si vous commettiez une erreur, en revanche, il savait vous la signaler (rires)…. Je me souviens de lui avoir préparé un dossier pour les assises de Grenoble. J'avais repéré un témoin dont la déposition pouvait venir au secours de la défense. J'avais mis sa déposition en évidence dans une cote, surligné les bons passages… Quand Pollak est rentré de Grenoble, il m'a demandé : « Mais pourquoi vous ne l'avez pas cité, ce témoin ? » Il ne m'avait pourtant pas demandé de faire des citations ! Je ne sais même pas si, à l'époque, je savais les faire. J'avais préparé le dossier tel qu'il était. C'était assez amateur. Aujourd'hui, les choses se feraient peut-être différemment. Et encore, cela dépend des cabinets.

AJ pénal : J'ai souvent entendu des avocats pénalistes raconter qu'ils s'étaient formés longtemps comme collaborateurs auprès de grands avocats avant de prendre leur envol, et ce que cela leur avait apporté. Avez-vous l'impression que cela a changé, que les jeunes avocats prennent aujourd'hui plus rapidement leur indépendance ? Et que ce compagnonnage peut leur manquer ?

PV : Je crois que ce n'est pas uniquement lié au pénal. Nicole Pollak et moi avons été immédiatement lancés dans le grand bain puisque son père est décédé alors que nous avions un an et demi de barre. Nous avons récupéré des dossiers absolument fantastiques, dont six affaires dans lesquelles la peine de mort pouvait être requise – et elle l'a d'ailleurs été.

Nicole s'est alors adressée à deux ou trois avocats, principalement Alain Furbury, à Toulouse, Robert Badinter, à Paris, et, une ou deux fois, Jean-Louis Pelletier, pour plaider ces affaires-là. Pour le reste, nous nous y sommes mis. Il y avait aussi Patrick Arnoux au cabinet, qui avait cinq ou six ans de barre et donc déjà un peu de bouteille.

À cette époque, on ne pouvait pas s'inscrire au barreau sans avoir fait un stage, c'est-à-dire une collaboration. Aujourd'hui, l'afflux de candidats a conduit la profession à inverser complètement sa doctrine. On peut sortir du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), visser sa plaque et aller plaider pour le plus grand des narcotrafiquants. Heureusement, il n'y a plus la peine de mort…

Les jeunes avocats qui s'installent ont souvent des confrères plus anciens, avec lesquels ils sont amis et qui les guident. Quelquefois, il y a aussi des catastrophes parce que certains sont vraiment lâchés dans la nature. Mais je ne vais pas leur jeter la pierre : il est de bon ton de dire cela des jeunes. Je n'ai pas de statistiques.

Reste qu'un long compagnonnage est préférable. Moi-même, j'ai mis très longtemps avant d'aller aux assises tout seul. Quand j'avais une affaire d'assises, que j'aie été commis d'office ou choisi, je demandais à un avocat qui avait cinq, six ou sept ans de barre et qui avait déjà plaidé quelques affaires de venir avec moi. Cela me rassurait. On faisait une veillée d'armes.

AJ pénal : En parlant des procès d’assises, vous avez notamment défendu Christian Marletta, accusé du viol et du meurtre d'une enfant e, 1982. À l'époque, il n'y avait ni ADN ni appel des arrêts d'assises. Le jugement des crimes a donc considérablement changé. Pensez-vous qu’une cour d'assises juge mieux aujourd'hui que dans les années 1980 ?

PV : Je ne le crois pas. Le principal ennemi – ou le principal ami – dans un dossier pénal, c'est l'émotion. Et lorsque vous êtes dans une affaire d'assassinat d'enfant, il est très difficile d'être audible. Très, très difficile.

Lorsque Badinter disait que la peine de mort était criminogène, je comprenais intellectuellement ce qu'il voulait dire, mais je ne le ressentais pas. J'étais étudiant et j'ai assisté à tout le procès Ranucci. L'audience était terrible. Il y avait une foule déchaînée. Lorsque nous, étudiants, faisions la queue pour entrer, nous nous disputions avec d'autres personnes qui attendaient également et nous défendions les avocats – que nous ne connaissions pas forcément, d'ailleurs. Paul Lombard, je ne l'ai connu que plus tard. Les avocats se faisaient insulter, huer. C'était une horreur.

Quelques années plus tard arrive l'affaire Marletta. Une affaire tout aussi terrible, sinon davantage puisqu'il y avait eu démembrement et que l'accusé était un éducateur. Je continue d'ailleurs à ne pas être certain qu'il était coupable, mais passons. Des travaux avaient été réalisés à la cour d'assises et la porte empruntée par les avocats était la même que celle du public. Nous passions donc au milieu des gens. Le procès a duré deux ou trois jours, je ne me souviens plus exactement. Nous n'avons jamais essuyé une insulte. Jamais un crachat. Le public nous a respectés. Les visages n'étaient certes pas aimables, on nous fusillait du regard, mais il n'y a pas eu la moindre exaction, même verbale. Pourquoi ? Le fait que cet homme n'encoure pas la peine de mort faisait tomber la tension. Et là, je me suis rappelé : « La peine de mort est criminogène… » Effectivement, la violence entraîne la violence. Je l'ai ressenti physiquement et personnellement à travers ces deux affaires.

AJ pénal : Vous avez également été, au cours de votre carrière, avocat de parties civiles. Est-on le même avocat lorsqu'on défend un accusé ou lorsqu'on représente une victime ? Travaille-t-on de la même manière, notamment face à l'émotion ?

PV : Certains avocats sont absolument à fond. Je ne citerai pas de noms. Des avocats très célèbres, défenseurs neuf fois et demie sur dix, peuvent devenir, lorsqu'ils sont en partie civile, plus terribles encore que l'avocat général. Ils épousent complètement les thèses et la souffrance des victimes, réclament des peines très élevées contre les accusés.

Moi, je n'y arrive pas. Je trouve qu’être en partie civile est tout de même infiniment plus facile. Et je me suis fait une règle de ne jamais demander de peine.

Certains ont trouvé des moyens assez malins pour en demander une sans en avoir l'air, ils racontent une anecdote, par exemple : « Il y a quinze jours, j'étais à Nice pour une affaire comparable. L'accusé a pris quinze ans et mes clients étaient à peine satisfaits… » Ils ne demandent pas formellement de peine, mais le message est passé. Je m'y suis toujours refusé. Lorsque mes clients me demandaient de réclamer une peine, je leur répondais : « Écoutez, cela ne se fait pas. Mais on va faire beaucoup mieux. Je vais demander au président de vous entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Quand vous aurez la parole, il ne vous interrompra pas et vous direz ce que vous voulez. » Et j'ai toujours constaté que, placé dans cette situation, le client était beaucoup plus en retrait qu'il ne l'était dans mon cabinet, où il pouvait se lâcher. Je lui disais : « C'est beaucoup mieux si c'est vous qui le dites. C'est votre souffrance à vous. Moi, je suis là pour démontrer. » On accompagne les douleurs.

AJ pénal : Dans votre carrière, vous avez connu la French Connection puis, plus tard, ce que l'on appelle aujourd'hui la criminalité organisée, le narcotrafic. Faites-vous des ponts entre ces deux mondes criminels ? Certaines choses ont-elles véritablement changé ?

PV : Je trouve que cela a beaucoup changé. Et là, pour une fois, je vais rejoindre la vox populi. C'est un truisme que de le dire, mais, autour de ces affaires, à Marseille notamment, on meurt aujourd'hui pour pas grand-chose.

Des assassinats sont commis par de très jeunes gens. On a parfois l'impression qu'ils sont dans un jeu vidéo. On ne comprend pas. J'en ai entraperçu un. Je dis « entraperçu » parce que j'avais la conviction qu’il était impliqué et je pense qu'il m'a finalement écarté parce que j'étais peut-être trop dans l'émotion : je voulais savoir. Je n'ai pourtant pas l'habitude de mener ma propre enquête. Mais, à un moment, il y avait une impasse, quelque chose ne collait pas. Il était jeune et n'avait pas compris qu'il pouvait me faire une confidence, qu'il pouvait tout me dire. Si je n'avais pas été capable d'aller jusqu'au bout avec lui, je me serais retiré – comme je l'ai finalement fait – sans lui nuire.

Pour les autres, je ne sais pas. Je vais prochainement devant la cour d'assises spécialement composée à Paris pour défendre des Marseillais et, dans cette affaire, j'ai la conviction que mon client est innocent. Le problème est donc différent : il s'agit de savoir si le dossier permet ou non une condamnation. Je n'ai pas à mener d'enquête.

Mais quand on voit le nombre de morts qu'il y a eu à Marseille, notamment il y a deux ans, c'est fou. Tout le monde a été bouleversé par la mort de cette jeune étudiante qui travaillait dans sa chambre, chez ses parents, à Saint-Jean-du-Désert, un quartier calme de Marseille, et qui est morte d'une balle perdue.

Et puis les règlements de comptes se font maintenant à la kalachnikov. Il n'y a pas d'arme plus imprécise qu'une kalachnikov. Autrefois, il existait une expression, d'un humour plus ou moins bon dirons nous. Quand quelqu'un nous agaçait, au lieu de lui dire « je vais te frapper » ou « je vais te donner deux gifles », on disait : « Je vais t'envoyer la moto. » Cela voulait dire : « Je vais te tuer », mais sous forme de plaisanterie entre gens qui comprenaient ce type d'humour.

Aujourd'hui, ce sont des rafales de kalachnikov. Rien que cela montre qu'il y a eu un changement énorme, une facilité incroyable. C'est ce qui me frappe.

AJ pénal : La criminalité a donc changé, les textes et la procédure aussi. Ces dossiers donnent désormais lieu à des défenses très techniques et très complexes.

PV : Aujourd'hui, on a parfaitement compris que, pour parvenir à atteindre ces formes de criminalité, il fallait modifier le code de procédure pénale. On a des articles 706-73 et suivants dans lesquels on trouve pratiquement tout un code sous un seul titre ! On a multiplié les dispositifs. C'est parfois un peu terrifiant : les perquisitions de nuit, les autorisations de ceci, de cela…

Il y a également eu des progrès considérables en matière de téléphonie. Et là, les audiences peuvent être d'un ennui mortel ! Le président d'assises qui se retrouve avec un dossier reposant uniquement sur la téléphonie rame comme ce n'est pas possible. Avec des jurés qui ne sont pas nécessairement aguerris à ces questions, on se trouve dans des situations complètement nouvelles. Beaucoup d'avocats se forment donc à ces techniques.

J'ai cofondé et animé pendant vingt-deux ans l'Institut de défense pénale. Que ce soit autrefois avec Alain Molla ou, plus tard, avec François Saint-Pierre et Marie Burguburu, faire venir un policier spécialiste de la téléphonie était quasiment impossible. On fait venir d'anciens policiers, des gendarmes à la retraite qui ont créé des structures permettant d'aider les avocats pénalistes. Mais ceux qui travaillent actuellement sur ces techniques veulent conserver un temps d'avance – ce qui est compréhensible – et ne transmettent pas leur science.

Et lorsqu'un voyou vous dit : « J'ai tel appareil, il est sûr, les policiers ne peuvent pas le casser », je réponds toujours : « Ils ne peuvent pas le casser jusqu'au jour où ils le casseront. »

Il y a beaucoup d'affaires qui se sont résolues ainsi. On n'arrivait pas à percer le coffre-fort, jusqu'au jour où on l'a percé..

AJ pénal : Revenons un peu en arrière. Vous avez participé au procès de l'assassinat de la députée Yann Piat et obtenu un acquittement. Vous défendiez Stéphane Chiarisoli, présenté comme l'un des instigateurs. Comment expliquez-vous cet acquittement ?

PV : Cet homme était fusilier marin. Sa famille et lui avaient compris qu'il filait peut-être du mauvais coton, qu'il avait de mauvaises fréquentations autour de Toulon. Il n'avait pas fait de grandes études et avait décidé de s'engager dans l'armée, où il était devenu un très bon soldat.

Le juge Pierre Marie Michel disait que Marseille était une ville – et c'est aussi vrai de Toulon – où l'on pouvait « tomber », c'est-à-dire être condamné, pour mythomanie. Tous les amis de Chiarisoli avaient été arrêtés. Il avait sans doute entendu parler du projet. Peut-être leur avait-il dit non, peut-être autre chose, je n'en sais rien. Lorsqu'il a été arrêté dans le coup de filet visant toute la bande, je crois que les policiers s'apprêtaient à le relâcher au bout de vingt-quatre ou quarante-huit heures de garde à vue parce qu'ils n'avaient vraiment rien contre lui. Et là, il passe des aveux. Beaucoup plus tard, il les rétracte. Je n'étais pas encore son avocat. Finalement, la seule charge contre lui, ce sont ses propres aveux rétractés. Il avait voulu « en être ».

Lorsqu'on lui demandait ce qu'il avait fait, il répondait : « J'ai expliqué comment il fallait s'y prendre. Comme je suis militaire, je leur ai expliqué. » Et quand on lui demandait ce qu'il avait conseillé, il décrivait des choses que ma grand-mère, qui regardait des séries à la télévision, aurait pu dire : il faut repérer la voiture, quelqu'un prévient lorsqu'elle passe, le motard se met en route, se place derrière, celui qui est à l'arrière a un pistolet, arrive au niveau de la voiture, tire, fait demi-tour et repart… Voilà les « conseils » qu'il aurait donnés. Vous auriez pu donner les mêmes. Moi aussi.

A la question de la culpabilité, la cour a donc répondu non.

Il faut dire également que les enjeux étaient infiniment plus importants pour les autres accusés, notamment pour celui qui était présenté comme le commanditaire et contre lequel il n'y avait pas beaucoup plus d'éléments. Il était défendu par Michel Cardix, avocat à Nice. Pour les jurés comme pour les magistrats, il y avait là beaucoup plus matière à se torturer l'esprit que pour mon Stéphane.

Je ne veux pas dire que ce que j'ai fait était facile ni minimiser le travail de la défense. Mais, avec le recul, je vois bien la différence.

AJ pénal : Nous l'avons évoqué : vous avez co-créé l'Institut de défense pénale, que vous avez animé pendant plus de vingt ans. La formation et la transmission occupent donc une place importante dans votre parcours. Pourquoi cette volonté de transmettre ?

PV : La transmission a été extrêmement importante pour moi.

Lorsque Pollak a disparu, je me suis rapproché de nombreux autres avocats pénalistes qui étaient eux aussi en pleine réflexion. Pour moi, c'étaient des avocats expérimentés : ils avaient six ou sept ans de barre ! Ce qui est encore peu, évidemment, mais ils avaient déjà de l'expérience. Nous refaisions le monde. Il y avait cette idée de Jean-Louis Pelletier : « Ce métier, on ne l'apprend pas, on le vole. »

C'est exactement cela. On écoute les autres et on se dit : « Non, ça, je ne le ferai pas. Ça, ce n'est pas terrible. Ça, oui. Ça, oui. Ça, je n'y arriverai jamais… » On écoute. Et ensuite, si l'on a la chance de pouvoir aller prendre un café avec eux, on apprend encore. Tout cela s'apprenait dans la salle des pas perdus. Mais il n'y a plus vraiment de salles des pas perdus dans les tribunaux. Aujourd'hui, plus personne ne va au palais comme autrefois puisque nous avons les mails– et je ne dis pas que c'était mieux avant.

Nous avons donc anticipé en remplaçant la salle des pas perdus par un institut. Le plus beau compliment qu'on nous ait fait venait de Daniel Soulez Larrivière : il disait que c'était une « formation horizontale ». Nous n'étions pas dans une relation verticale : « Moi, je sais, donc je vous apprends. » Nous disions plutôt : « J'ai telle ou telle expérience. Qu'en pensez-vous ? »

Les gens présents dans la salle pouvaient intervenir à leur tour. François Saint-Pierre, lorsqu'il n'était pas à la tribune – ce qui était la majorité du temps –, était dans la salle. Il avait été le premier à s'inscrire. Soulez Larrivière aussi, comme beaucoup d'autres. Nous avons donc transmis par l'échange d'expériences. Et nous enseignions des choses qui ne s'apprennent nulle part, qui se disent entre avocats, à voix basse. De petites choses parfois à la frontière de la déontologie, qui relèvent davantage du savoir-être que du savoir. Il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Nous faisions du savoir-faire, bien sûr, avec des aspects techniques, mais aussi du savoir-être. Et sans juger.

Un avocat de partie civile peut ainsi vous dire, dans une affaire concernant un enfant : « Moi, tous les moyens sont bons. Si je sens que l'enfant est assez solide, je le fais venir à l'audience. Et s'il a son nounours sur les genoux, c'est encore mieux. » Si ce n'est pas tirer le juge par la manche, qu'est-ce que c'est ? Cela peut choquer. D'autres avocats de parties civiles répondront : « Moi, je ne ferai jamais cela. » Mais au moins ces choses, qui normalement se disent à voix basse – et que je suis en train de dire devant un micro ! –, sont débattues.

Ensuite, chacun en fait ce qu'il veut. Celui qui suit la formation, qui reçoit ce témoignage, peut se dire : « Ça, je ne le ferai jamais » ou, au contraire : « Tiens, je n'y avais pas pensé. Pourquoi pas ? »

C'est aussi le cas de ma manière de ne pas demander de peine lorsque je suis partie civile, mais de permettre au client de s'exprimer lui-même. Quelqu'un peut se dire : « La prochaine fois, je ferai cela plutôt que de me disputer avec mon client. »

AJ pénal : Justement, y a-t-il des choses que vous vous êtes toujours refusé à faire dans l'exercice de votre métier ?

PV : Ce que je viens de dire : demander une peine lorsque je suis partie civile.

Et puis, lorsque je ne suis pas convaincu ou lorsque je sens que les dés sont pipés, je plaide mal. Je ne le fais pas exprès. Lorsque je vois qu'un président se comporte mal avec la défense, qu'il ne la laisse pas suffisamment s'exprimer, je ne viens pas hurler avec les loups. Je reste un peu en retrait.

Je suis plus à l'aise en défense. Pas dans toutes les affaires, bien sûr. Mais j'aurais aimé, par exemple, être partie civile pour le juge Michel, alors même que j'ai été de l'autre côté. Il y avait des choses extraordinaires à dire, qui ont d'ailleurs été dites. Sur la solitude du juge d'instruction, notamment, surtout à cette époque.

AJ pénal : Un dernier conseil, peut-être, aux jeunes pénalistes qui démarrent. Qu'auriez-vous aimé qu'on vous dise lorsque vous avez commencé ?

PV :

J’aime rappeler qu’*il ne faut pas croire que le droit c’est vrai : c’était le mot de Loysel que Tiennot Grumbach avait mis sur son papier à entête : « Le fait précède le droit ». Il faut être vraiment bon sur les faits eux-mêmes. Lorsqu'on estime qu'ils ne peuvent pas être imputés à notre client, il faut être extrêmement précis.

Et puis il y a la manière dont les preuves sont recueillies, la manière dont elles sont administrées. Le code de procédure pénale s'est singulièrement épaissi. Avec, de surcroît, la jurisprudence européenne, il faut vraiment être bon, bon et bon là-dessus. Il y a eu des remises en liberté, des procédures annulées. C'est très rare : au pénal, on sait qu’on perd neuf fois trois quarts sur dix ! Mais il faut faire ce travail.

Aujourd'hui, l'écrit a beaucoup plus d'importance. Je conseille donc toujours d'être abonné à l’AJ pénal !

Je crois d'ailleurs que les élèves avocats d'aujourd'hui sont meilleurs que nous ne l'étions dans la rédaction. Or, lorsqu’on rédige des conclusions au fond, même uniquement sur les faits, il faut savoir écrire. Sur ce point, je trouve que les universités font du bon travail. Du moins, d'après ce que je vois dans mon entourage immédiat, la rédaction n'est pas sous-estimée. Et c'est une bonne chose.

AJ pénal : Merci beaucoup, cher Philippe, d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Et nous vous souhaitons une très belle continuation.

PV : Merci. C'était également un plaisir pour moi. Je ne vais pas employer de grands mots, mais peut-être même un peu un honneur. Et cela m'a fait très plaisir d'évoquer tous ces souvenirs.

Retrouvez la voix inimitable de Me Vouland dans l'interview complète en format podcast :