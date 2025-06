Arrêté TSSD2508346A du 21-5-2025 : JO 22

Malgré plusieurs reports liés à l’instabilité gouvernementale puis aux divergences entre les ministres du travail et de l’intérieur, la liste des métiers et zones géographiques en tension permettant l’embauche et la régularisation des travailleurs étrangers a été finalement actualisée par l’arrêté du 21 mai 2025 publié au Journal officiel du 22 mai 2025.

Une nouvelle liste très attendue…

Depuis la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, cette liste doit être actualisée au moins une fois par an (C. étrangers art. L 414-13, al. 2 : FRS 3/24 inf. 1 p. 3). Elle avait été généreusement complétée début 2024 pour le secteur agricole (FRS 6/24 inf. 1 p. 3), mais sa mise à jour intégrale était très attendue d’autres secteurs dépendant fortement des travailleurs étrangers, tels que la construction, l’hôtellerie, la restauration, le traitement des déchets, la logistique ou encore la santé et l’aide à la personne.

La nouvelle liste était d’autant plus attendue que la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a ouvert jusqu’au 31 décembre 2026 une nouvelle voie de régularisation exceptionnelle par le travail destinée exclusivement aux travailleurs exerçant des métiers en tension (FRS 4/24 inf. 1 p. 3) et que dans une circulaire récente l’actuel ministre de l’intérieur a recentré la régularisation par le travail sur les métiers en tension (FRS 4/25 inf. 13 p. 25).

A noter : Avant même la question de la régularisation par le travail, l’inscription sur la liste des métiers et zones géographiques dits « en tension » permet la délivrance d’une autorisation de travail à un étranger sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposée. En effet, une autorisation de travail n’est accordée, en principe, que si elle concerne un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et, lorsque l’emploi proposé ne relève pas de la liste des métiers en tension, une offre d’emploi doit avoir été publiée pendant 3 semaines auprès du service public de l'emploi sans avoir pu être satisfaite (C. trav. art. R 5221-20, 1°).

… mais pas beaucoup plus étoffée que l’ancienne liste

L’arrêté du 21 mai 2025 est entré en vigueur le 23 mai 2025, lendemain de sa publication au Journal officiel.

Il abroge l’arrêté du 1er avril 2021 qui comportait la liste des métiers en tension applicable antérieurement.

L’arrêté du 21 mai 2025 comporte deux annexes. L’annexe I reproduit la liste des métiers reconnus en tension dans chacune des 13 régions métropolitaines, sous la forme d’un tableau par région. En réalité ces tableaux, qui utilisent la nomenclature des familles professionnelles FAP, ne comportent pas des métiers, mais des familles professionnelles. Il convient donc de se reporter à l’annexe II pour trouver les métiers correspondants. L’annexe II propose une table de correspondance entre les familles professionnelles figurant dans l’annexe I et les codes Rome du Répertoire opérationnel des métiers et des emplois, étant précisé que le plus souvent une même famille professionnelle regroupe plusieurs codes Rome et que c’est sur la base de ces codes que statuent les plateformes de main-d’œuvre étrangère et les préfectures.