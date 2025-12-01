With your agreement, we and our 944 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Baux
Affaires - Baux

La mise à disposition de locaux commerciaux pour des tests de magasin est une sous-location

La mise à disposition de locaux loués par une agence immobilière à des tiers afin de leur permettre d’effectuer des tests de magasin clé en main est une sous-location.

CA Paris 25-9-2025 n° 22/01617, SARL MC Immobilier c/ SCI LJL

Publié le 01/12/2025
Par Geoffrey Meyer
quoti-20251201-affaires.jpg

©Gettyimages

Jugé que constitue une sous-location - et non un contrat de prestations de services - le contrat par lequel un agent immobilier, titulaire d’un bail commercial, met les locaux loués à la disposition d’une société dans le cadre d’opérations de « test de magasin clé en main », compte tenu des éléments suivants :

  • la mise à la disposition des locaux loués était la prestation principale du contrat en cause, les autres prestations étant accessoires car inexistantes sans la mise à la disposition des locaux ;

  • le contrat organisait un transfert de la jouissance totale des locaux pendant la période de mise à la disposition puisque le contrôle de l'accès et la surveillance des locaux étaient assurés pendant toute leur occupation par la société, sous son entière responsabilité, le locataire se réservant un simple droit de visite avec un délai de prévenance de deux jours ;

  • le contrat prévoyait une rémunération au bénéfice du locataire.

Documents et liens associés : 

CA Paris 25-9-2025 n° 22/01617

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
AffairesBaux
