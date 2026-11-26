En cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, il revient au juge de vérifier que la mesure retenue contre le salarié est proportionnée à la gravité de la faute invoquée, au regard des circonstances de l’affaire (C. trav. art. L 1333-2 ; Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-26.611 F-D). Pour ce faire, il peut tenir compte, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2026, de la nature des faits reprochés, de leur contexte, de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise et de l’absence de passif disciplinaire de ce dernier.

Un salarié conteste sa mise à pied disciplinaire

L'affaire concerne un salarié embauché par La Poste le 13 novembre 1991 en qualité de facteur.

Le 16 août 2018, soit 26 ans après son embauche, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 mois.

Il lui était reproché d’avoir volontairement enfreint les procédures internes de La Poste relatives à la distribution du courrier et des colis. Plus précisément, le salarié s’était entendu avec un collègue pour conserver temporairement deux colis destinés à une cliente partie en vacances dans un casier inutilisé des vestiaires, afin de les lui remettre à son retour, et ce, en méconnaissance des procédures habituelles de distribution. Le salarié avait également saisi de fausses informations dans le système informatique de suivi et avait signé à la place de la cliente.

Contestant cette sanction, le salarié a saisi les juges afin d’en obtenir l’annulation. Il a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Nîmes : les juges du fond ont estimé, au regard des circonstances, que la sanction retenue était disproportionnée.

L’employeur qui considérait, au contraire, que les agissements litigieux constituaient des manquements délibérés suffisamment graves aux obligations professionnelles et déontologiques du salarié pour justifier la sanction prononcée a porté l’affaire en cassation. Son argumentation n’a toutefois pas convaincu la Haute juridiction.

La sanction est annulée car disproportionnée

Pour apprécier la sévérité de la sanction litigieuse, la cour d’appel a, sans remettre en cause la matérialité des faits fautifs, procédé à une appréciation globale de la situation en tenant compte de plusieurs éléments :

le salarié avait agi dans une volonté de rendre service à la destinataire des colis, en l’absence de toute intention frauduleuse ;

il travaillait dans l’entreprise depuis plus de 26 ans au moment des faits et ne disposait d’ aucun passif disciplinaire ;

les faits revêtaient un caractère exceptionnel et n’avaient engendré qu’un préjudice minime pour l’employeur (CA Nîmes 24-9-2024 n° 22-02623).

Un raisonnement approuvé par la Cour de cassation.

Pour la chambre sociale, la cour d’appel pouvait en effet tenir compte de la nature des faits, de leur contexte, de l’ancienneté du salarié au sein de la société et du fait que ce dernier n’ait pas d’antécédents disciplinaires pour apprécier la proportionnalité de la sanction à la faute commise.

Elle pouvait donc valablement retenir, au regard de ces circonstances qu’il lui appartenait d’apprécier, qu’une mise à pied disciplinaire de 3 mois constituait une mesure disproportionnée, et ce, même si le salarié avait effectivement méconnu ses obligations professionnelles. La sanction est ainsi annulée et le pourvoi de l’employeur rejeté sur ce point.