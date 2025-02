A, un peintre et plasticien français décède, saisi de ses droits dans la succession de son plasticien de père à la renommée mondiale, B, qu’il partage avec son frère et son propre fils, légataire de la quotité disponible. Il laisse pour lui succéder son épouse en secondes noces et ledit fils, issu d’une précédente union. La veuve commune en biens, gratifiée de la quotité disponible entre époux, opte pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Son beau-fils vient à lui reprocher d’avoir recelé certaines œuvres de la branche paternelle dépendant pour partie de la communauté, le surplus de la succession du père, en ce inclus celles reçues du grand-père par succession.

La cour d’appel rejette les sanctions de recel communautaire et de recel successoral. En effet, le montant de l’usufruit de la veuve est indéterminé et sur cet usufruit, elle n’est pas en indivision avec son beau-fils et son beau-frère. Il s’en infère également que la preuve de l’élément intentionnel du recel fait défaut.

Cassation. Comme l’a pourtant constaté la cour d’appel, l’épouse survivante est bien en indivision : en nue-propriété, avec son beau-fils , sur les biens propres dépendant de la succession de A et sur les biens de communauté ;

en nue-propriété et en usufruit, avec son beau-fils et son beau-frère, sur les biens dépendant de la succession non encore partagée de B, le grand-père. La preuve de l’élément intentionnel du recel et, plus généralement, le recel, ne pouvaient donc pas être écartés au motif de l’absence d’indivision entre elle et ses cohéritiers.