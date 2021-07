Les dispositions de l'article 147 de la loi de finances pour 2020 (modifiées par les dispositions de l'article 51 de la loi de finances pour 2021), qui ont procédé à la transposition des directives UE/2017/2455 du 5 décembre 2017 et UE/2019/1995 du 21 novembre 2019, entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Ces dispositions modifient en profondeur les règles de TVA applicables dans le cadre du commerce électronique transfrontière, entre entreprises et consommateurs finals (B to C). Nous revenons ci-après, dans les grandes lignes, sur ce qui change au 1er juillet 2021.

Du changement pour les règles de territorialité des ventes à distance de biens...

Des nouvelles règles de territorialité pour le commerce électronique transfrontière à destination de particuliers ou de personnes non assujetties à la TVA s'appliquent à compter du 1er juillet 2021. Désormais, deux catégories de ventes à distance coexistent :

- les ventes à distance intracommunautaires de biens ;

- les ventes à distance de biens importés.

On signalera également que des règles particulières s'appliquent lorsque les ventes à distance (ainsi que certaines livraisons de biens) sont réalisées par le biais d'opérateurs de plateforme en ligne.

Ventes à distance intracommunautaires de biens

À compter du 1er juillet 2021, le lieu réputé de la vente à distance intracommunautaire, c'est-à-dire l'État membre dans lequel est due la TVA relative à la vente à distance, dépend de la situation de l'entreprise au regard d'un seuil annuel fixé à 10 000 €. Ce seuil s'applique uniquement aux vendeurs établis dans un seul État membre de l'Union européenne (UE).

Ainsi, il n'est pas applicable aux vendeurs non établis dans l'UE et aux vendeurs établis dans plusieurs États membres de l'UE.

Au-dessous de ce seuil, l'État membre dans lequel la TVA sur la vente à distance intracommunautaire de biens est due est l'État membre de départ des biens qui doit être également l'État membre d'établissement du vendeur.

Au-dessus de ce seuil, l'État membre dans lequel la TVA sur la vente à distance intracommunautaire de biens est due est l'État membre d'arrivée des biens.

A noter : Le seuil de 10 000 € est un seuil annuel global calculé en tenant compte des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, des services électroniques transfrontières et des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisés au niveau de l'UE.

Ventes à distance de biens importés

A compter du 1er juillet 2021, le lieu de livraison des biens importés de pays ou territoires tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France :

- dans l'hypothèse où l'Etat membre d'importation est différent de l'Etat membre d'arrivée des biens, lorsque le bien se trouve en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre, et ce quelle que soit la valeur intrinsèque des envois ;

- dans l'hypothèse où l'Etat membre d'importation et l'Etat membre d'arrivée des biens sont identiques, lorsque le bien se trouve en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la TVA est déclarée dans le cadre du régime optionnel de guichet unique applicable aux ventes à distance de biens importés. Cette hypothèse n'est susceptible de concerner que les envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 € ;

- dans l'hypothèse où le bien, importé en France via une plateforme ou un portail électronique, se trouve en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur. Cette hypothèse ne concerne que les envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 €.

Dans ces deux dernières hypothèses, lorsque la valeur intrinsèque dépasse 150 €, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur ou pour son compte est réputé se situer en France lorsque les biens sont importés en France.

... et pour la déclaration et le paiement de la TVA des ventes et prestations de services réalisées dans l'UE

Un nouveau dispositif optionnel de guichet unique de TVA entre également en vigueur le 1er juillet 2021. Il permet aux entreprises réalisant dans l'UE des opérations (ventes ou prestations de services) à destination de non-assujettis (notamment des particuliers) de déclarer et de payer la TVA dans un seul Etat membre.

Ainsi, à compter de cette date, trois régimes particuliers de guichet unique coexistent :

- un régime applicable à toutes les prestations de services fournies à des non-assujettis par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne (« One Stop Shop - régime non-UE » ou « OSS-régime non-UE ») ;

- un régime applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des assujettis non établis dans l'UE via des plateformes et à tous les services fournis à des non-assujettis par des assujettis établis dans un État membre de l'UE autre que dans l'État membre de consommation (« One Stop Shop - régime UE » ou « OSS-régime UE ») ;

- un régime applicable aux ventes à distance de biens importés de pays ou territoires tiers contenus dans un colis d'un montant inférieur ou égal à 150 € (« régime d'importation » ou « Import One Stop Shop - IOSS »).