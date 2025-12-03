With your agreement, we and our 948 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal
Fiscal

Participation-construction : investissements à réaliser avant la fin de l'année

Les employeurs qui occupent au moins 50 salariés devront avoir réalisé, au plus tard le 31 décembre prochain, des investissements dans la construction ou le logement pour un montant égal à 0,45 % des salaires versés en 2024.

Publié le 03/12/2025
Par Sophie KONCINA
quoti-20251203-fiscal.jpg

©Gettyimages

1. Les employeurs établis ou domiciliés en France, quelle que soit leur profession, qui occupent au moins 50 salariés et qui sont normalement passibles de la taxe sur les salaires (même si, en fait, ils n’acquittent pas cette dernière en raison de leur assujettissement à la TVA) doivent avoir réalisé, au plus tard le 31 décembre 2025, des investissements dans la construction pour un montant fixé à 0,45 % des revenus d’activité versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 (CCH art. L 313-1).

Sont exonérés de cette obligation l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs (mais non leurs établissements ou organismes à caractère industriel ou commercial), les employeurs agricoles visés aux articles 53 bis et 53 ter de l’annexe III au CGI ainsi que les autres employeurs agricoles lorsque leur activité agricole est prépondérante. Selon l’article L 716-2 du Code rural et de la pêche maritime, cette dernière exonération ne s’applique pas aux employeurs occupant au minimum 50 salariés agricoles définis par l’article L 722-20 du même Code.

Selon le Conseil d’État sont assujettis à la participation-construction les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité. La participation est également due par les employeurs dont le siège social est à l’étranger et qui disposent d’une installation en France, à raison des rémunérations versées aux salariés rattachés à cette installation (CE 2-4-2021 n° 428684).

Les règles de décompte de l’effectif et de franchissement du seuil de 50 salariés sont alignées sur celles applicables aux cotisations de sécurité sociale.

2. Le montant des investissements à réaliser doit être augmenté des remboursements et aliénations d’investissements antérieurs intervenus au cours des trois derniers mois de 2023 et des neuf premiers mois de 2024 et diminué des investissements excédentaires.

Les employeurs peuvent réaliser des versements à des organismes collecteurs agréés (CCH art. L 313-1, al. 2). Ces versements peuvent être effectués sous forme de prêts sans intérêt ou de subventions aux organismes suivants :

– la société Action Logement Services ;

– les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L 411-2 du CCH et les sociétés d’économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux ;

– la société immobilière des chemins de fer français.

Les employeurs ont également la possibilité de réaliser des investissements directs (CCH art. L 313-1, al. 3). Ces investissements comprennent :

– des prêts aux salariés en vue de leur permettre de construire ou d’acquérir leur habitation principale, celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ;

– sur autorisation préfectorale, des travaux de construction de logements locatifs réalisés directement pour le compte de l’employeur ou des travaux d’amélioration d’immeubles anciens.

A noter :

Si les investissements effectués au 31 décembre 2025 sont inférieurs à la somme à investir, l’employeur sera redevable d’une cotisation de 2 % (CCH art. L 313-4). Cette cotisation est assise sur la même base que l’investissement normal.

Mémento Fiscal 2025
Pour en savoir plus
Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
voir Mémento Fiscal 2025 n° 74300 s.
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Fiscal
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Fiscal
fiscal -

Navis Fiscal

Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu
à partir de 288,17 € HT/mois
Je découvre
Mémento Successions Libéralités 2026
fiscal -

Mémento Successions Libéralités 2026

Votre référence en la matière !
149,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20251114-fiscal.jpg
Fiscal - Taxes et participations assises sur les salaires

L’inclusion des dividendes dans le calcul de la taxe sur les salaires n’est pas contraire à la directive « mère-fille »

La cour administrative d'appel de Paris juge que la prise en compte des dividendes dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires n’est pas contraire à la directive « mère-fille ».
quoti-20250716-fiscal.jpg
Fiscal - Taxes et participations assises sur les salaires

Taxe sur les salaires : la quote-part de bénéfices des sociétés de personnes doit être incluse dans le CA non soumis à TVA

La quote-part de bénéfice d'une société civile revenant à ses associés est incluse dans leurs chiffres d'affaires non passibles de la TVA retenus pour l'application de l'article 231 du CGI, que la société civile ait ou non opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
quoti-20241204-fiscal.jpg
Fiscal - Taxes et participations assises sur les salaires

Participation-construction : investissements à réaliser avant la fin de l'année

Les employeurs qui occupent au moins 50 salariés devront avoir réalisé, au plus tard le 31 décembre prochain, des investissements dans la construction ou le logement pour un montant égal à 0,45 % des salaires versés en 2023.