La perte correspondant à des avances en compte courant consenties par une société à sa filiale turque, enregistrée en perte sur créance, constatée postérieurement à la clôture des opérations de liquidation amiable de la filiale, est constitutive d’un abandon de créance à caractère financier.

La déduction d’une telle perte, motivée par le caractère définitivement irrécouvrable de la créance, implique que le contribuable établisse la réalisation de vaines diligences en vue de son recouvrement. Or, tel n’est pas le cas au vu des circonstances de l’espèce dont il ressort que la société avait, dès la décision de liquidation amiable de sa filiale et compte tenu de sa connaissance de la situation très dégradée de cette dernière et de son incapacité à rembourser ses dettes, nécessairement et volontairement renoncé au recouvrement de la créance en litige.

Par ailleurs, la circonstance que la filiale n’a pas comptablement inscrit cette avance en constatant un profit mais enregistré cette somme dans un compte intitulé « autres réserves », reste sans incidence sur la nature réelle de l’opération réalisée et par suite sur sa qualification.

Dans ces conditions, alors en outre que l’administration a dès lors considéré à bon droit que l’abandon de créances litigieux ne constituait pas une aide commerciale déductible au sens et pour l’application des dispositions de l’article 39, 13 du CGI et a réintégré la somme litigieuse aux résultats de la société pour la détermination de l’impôt sur les sociétés, la société requérante ne justifie pas de son droit à déduction de la perte en litige.