Les députés ne sont pas parvenus à se prononcer en première lecture sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 dans le délai de 20 jours imparti par l’article 47-1 de la Constitution, mais le Gouvernement a transmis le texte du projet au Sénat qui devra statuer dans un délai de 15 jours, l’examen en séance publique débutant le 19 novembre.

Nous faisons ci-dessous un résumé des principaux amendements adoptés au cours de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale.

Paie

Les députés refusent d’assujettir au forfait social la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ( ASC ) du CSE, aux titres restaurant, aux chèques-vacances et aux services à la personne. Ils ont en revanche conservé l'assujettissement au forfait social au taux de 40 % des indemnités de rupture conventionnelle homologuée et de mise à la retraite (Projet art. 8).

La prise en charge par l’employeur d’ intérêts de prêts immobiliers de salariés serait en partie exonérée de cotisations (Projet art. 9 bis).

Un malus sur les cotisations patronales d’assurance vieillesse serait instauré en l’absence de négociation ou, à défaut d’accord, de plan d’action sur l’ emploi des seniors dans les entreprises soumises à l’obligation de négocier sur ce point (Projet art. 5 quater).

Apprentis : la fin de l’exonération partielle des cotisations salariales remise en cause (Projet art. 9, II et VI).

Dans les branches ayant un salaire minimal inférieur au Smic, la réduction générale serait calculée sur ce minimum conventionnel (Projet art. 8 sexies).

La déduction de cotisations patronales sur les heures supplémentaires étendue à toutes les entreprises (Projet art. 8 septies).

Le seuil de dépenses de recherche nécessaires pour accéder au statut de JEI resterait inchangé (Projet art. 9).

Lodeom : le régime actuel des exonérations de cotisations patronales en outre-mer serait conservé (Projet art. 9, I-B et 9, V).

Travail dissimulé : les majorations du montant du redressement Urssaf seraient alourdies (Projet art. 12 nonies et decies).

Arrêts de travail et prestations maladie

La durée de prescription des arrêts de travail serait encadrée par la loi (Projet art. 28).

Le bénéfice des IJSS dans le cadre d’un arrêt de travail serait subordonné à l’inaptitude de salarié à exercer une activité salariée quelconque, comme le requiert déjà la jurisprudence (Projet art. 28).

ALD non exonérante : abandon de la modification envisagée (Projet art. 29).

Bénéfice de la Puma : vers une participation financière obligatoire pour les ressortissants extracommunautaires (Projet art. 12).

Une visite médicale de préreprise pourrait être organisée à la demande du médecin conseil pour les arrêts de plus de 30 jours (Projet art. 28 ter).

Le caractère obligatoire de la visite médicale de reprise à l’issue du congé de maternité serait préservé (Projet art. 28, III).

Le congé supplémentaire de naissance serait fractionnable et ouvert pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2026 (Projet art. 42).

Suspension de la réforme des retraites

La suspension de la réforme des retraites a été adoptée par les députés. Le texte initial a été modifié par un amendement du Gouvernement. Ainsi, les assurés nés au 1er trimestre 1965 gagneraient 6 mois sur l'âge de départ et sur la durée d'assurance requise pour le taux plein et les assurés éligibles à un départ anticipé seraient aussi concernés (Projet art. 45 bis).

Praticiens et auxiliaires médicaux

Pas de hausse de la cotisation supplémentaire maladie des praticiens et auxiliaires médicaux (Projet art. 26).

Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) : l’annulation de la prise en charge des cotisations deviendrait automatique en cas de fraude (Projet art. 12 ter).

Agriculture

L’ exonération de cotisations sociales ouverte aux jeunes agriculteurs bénéficierait au conjoint collaborateur devenant chef d’exploitation (Projet art. 5 ter).

À titre expérimental, les cotisations des non-salariés agricoles pourraient être calculées sur les revenus de l’année en cours (Projet art. 8 bis).

Le dispositif TO-DE serait étendu aux entreprises de travaux forestiers (Projet art. 9 quater).

Les dons en nature des agriculteurs aux banques alimentaires seraient exonérés de cotisations sociales (Projet art. 9 quinquies).

Mesures diverses

Un lissage plus long pour l’augmentation des taux de CSG applicables sur les pensions et les allocations de chômage (Projet art. 6 ter).

L’exonération de cotisations liée à la création ou à la reprise d’entreprise (Acre) resterait totale en cas d’assiette de cotisations inférieure ou égale 75 % du Pass et serait possible en cas de création ou reprise en ZFRR et ZFRR+ (Projet art. 9, I-A).