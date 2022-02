Des personnes avaient fait l’objet de démarchages téléphoniques et de prospection par SMS en dépit de demandes d'opposition à de telles pratiques. L'opérateur avait soutenu qu'il avait bien pris en compte ces demandes. Mais la Cnil relève que, de toute façon, et contrairement à ce que prescrit l’article 12, 4 précité, aucune réponse n’avait été apportée aux demandeurs dans le délai d’un mois à compter de la réception des oppositions.

La Cnil rappelle que, selon la règle de la protection des données « dès la conception » (« Privacy by design »), des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent être mises en œuvre au moment de la détermination des moyens du traitement (RGPD art. 25). Au cas présent, de telles mesures auraient permis d’éviter que l’information relative à la ligne résiliée continue à être traitée dans le cadre de l’émission des factures en cours. La Commission précise toutefois que cette information pouvait éventuellement être conservée pour l’exécution d’un contrat d’abonnement, à des fins comptables ou en vue de la gestion d’un contentieux.

Le montant de la sanction infligée paraît peu élevé par rapport à celui de certaines amendes récemment prononcées par la Cnil et qui atteignent parfois plusieurs dizaines de millions d’euros (par exemple, délib. Cnil n° SAN-2021-023 du 31-12-2021 condamnant respectivement les sociétés Google LLC et Google Ireland Limited à des amendes de 90 millions et 60 millions d’euros et délib. Cnil n° SAN-2021-024 du 31-12-2021 condamnant la société Facebook Ireland Limited à une amende de 60 millions d’euros).