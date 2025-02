[LE PODCAST DE LA SEMAINE] Les chiens au travail

Les animaux de compagnie prennent de plus en plus de place dans nos vies. L’entreprise Nespresso l’a bien compris et accueille les chiens de ses collaborateurs dans ses locaux d’Issy-les-Moulineaux. Cette démarche qui rencontre un vif succès est toutefois bien encadrée.