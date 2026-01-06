With your agreement, we and our 956 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine
Patrimoine

[LE PODCAST DE LA SEMAINE] Revue trimestrielle de la transmission d’entreprise 4/25

Premier épisode de notre rendez-vous trimestriel dédié à l’actualité intéressant la transmission d’entreprise en collaboration avec le Groupe Monassier, réseau notarial. Paul Arnaud, notaire à Toulouse, décrypte avec nous les dernières solutions rendues en matière de clause de préciput, de cantonnement en démembrement, de donation-partage de lots mixtes et d’offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage de capital social.

Publié le 06/01/2026
quoti-20251219-podcast-monassier-quot.jpg

© Lefebvre Dalloz

Préparé et animé par : Paul ARNAUD, notaire et Caroline CROS, journaliste au sein de la rédaction civile, Lefebvre Dalloz

Réalisé par : Angeline DOUDOUX, journaliste, Lefebvre Dalloz

Préciput et non-assimilation au partage > Cass. com. 5-11-2025 n° 23-19.780 FS-B

Cantonnement en démembrement > Rép. Dumoulin : Sén. 21-8-2025 no 4109 ; Rép. Bergantz : AN 26-8-2025 no 2998

Donation-partage de lots mixtes (disqualification) > Cass. 1e civ. 2-7-2025 n° 23-16.329 FS-B

Cession de parts de Sarl – offre de cession exprimée en pourcentage du capital social > Cass. com. 17-9-2025 n° 24-10.604 F-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Patrimoine
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20260108-pat.jpg
Patrimoine - Régimes matrimoniaux

Participation aux acquêts : utile précision sur les dettes déductibles de l’actif originaire

Pour évaluer le patrimoine originaire d’un époux, sont déduites de l’actif originaire les dettes nées avant le mariage ; tel n’est pas le cas de l’impôt sur la plus-value et de la CSG issus de la cession, durant le régime, d’actifs détenus avant le mariage par cet époux.
quoti-20260107-patrimoine.jpg
Patrimoine - Divorce

Recouvrement des frais scolaires : la décision qui prévoit un partage 50/50 entre les parents suffit

La décision de justice indiquant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre au profit de celui qui a payé plus que sa part une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement contre l’autre.
quoti-20251219-pat1.jpg
Patrimoine - Enfants et maternité

Rappel : seul l’intérêt de l’enfant commande le retrait de l’exercice de l’autorité parentale

Constater la mise en examen du père pour viol et violences sur la mère ne suffit pas à justifier que l’exercice de l’autorité parentale lui soit retirée ; ce retrait doit être motivé par l’intérêt de l’enfant, apprécié au regard de ces circonstances particulières.