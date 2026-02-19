Un homme, marié en secondes noces sous le régime de la séparation de biens, décède. Sa veuve et sa fille issue d’une première union s’opposent notamment sur le traitement liquidatif de la voiture du couple. La fille conteste son inscription à l’actif successoral pour moitié seulement de sa valeur alors que, selon elle, son père l’a financée entièrement. Elle soutient aussi que cette valeur doit être fixée par référence à la cote argus, soit 17 247 € et non à l’inventaire du commissaire de justice qui a retenu 8 500 €.

La cour d’appel la déboute. La fille ne démontre pas que le véhicule ait appartenu au seul défunt, ce qui est totalement indépendant des modalités de financement, la preuve de ces dernières n’étant au demeurant pas rapportées. Au surplus, le certificat d’immatriculation est établi aux deux noms, mari et femme. Si un tel certificat n’est pas déterminant, il constitue le seul indice qui permette de qualifier le bien.

Quant à la valeur de l’automobile à retenir, la cour d’appel relève que le commissaire de justice, spécialiste de l’estimation des meubles, impartial, a nécessairement procédé à un examen in concreto du véhicule, de sorte qu’il a tout aussi nécessairement retenu une valeur plus pertinente que celle, in abstracto, résultant d’une coté argus du seul modèle de véhicule.