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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Contentieux
Fiscal - Contentieux

Ne pas pouvoir régler à court terme sa dette n’est pas une situation de gêne ou d’indigence

Une situation de trésorerie dégradée à court terme ne suffit pas pour obtenir la décharge d’une obligation solidaire de paiement dès lors que le débiteur conserve des capacités patrimoniales et qu'une impossibilité absolue de paiement n’est pas caractérisée.

TA Toulouse 4-3-2025 n° 2206387 ; CE (na) 4-2-2026 n° 508297

Publié le 15/04/2026
Par Grégory HENRIOT
quoti-20260416-fiscal.jpg

©Gettyimages

Pour rejeter la demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement des sommes mises en recouvrement à l'encontre d’une société présentée par le gérant de fait, l'administration s'est fondée sur le motif que si les capacités contributives et patrimoniales de ce dernier ne lui permettaient pas de s'acquitter à court terme des sommes mises à sa charge, elles ne le plaçaient cependant pas dans l'incapacité absolue de procéder au règlement de sa dette.

En estimant qu’il ne se trouvait pas, au regard notamment de son patrimoine (résidence principale et parts d’une société), dans un état de gêne ou d'indigence le plaçant dans une impossibilité absolue de régler sa dette, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

A noter :

La situation de gêne ou d’indigence est un motif de décharge de responsabilité (CE 22-12-2017 n° 397220).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
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