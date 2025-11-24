Lorsqu’une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, le propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux doit présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé (CE 9-7-1986 n° 515172 : Lebon p. 201).

Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation (CE 13-12-2013 n° 349081 : BPIM 1/14 inf. 8).

En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer lorsque le terrain d’assiette du projet supporte des éléments bâtis distincts et que les travaux portent sur un autre élément que celui qui a fait l’objet de transformations irrégulières – sauf s’il existe entre ces éléments distincts des liens physiques ou fonctionnels justifiant une appréciation globale de leur conformité à la règle d’urbanisme.