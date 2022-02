Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite (C. civ. art. 1171). La Cour de cassation apporte d'importantes précisions sur les conditions d’application de cet article, introduit dans le Code civil par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui a réformé le droit des contrats.

Une société exerçant une activité de restauration conclut avec une entreprise de financement un contrat de location financière pour du matériel nécessaire à son activité. Après avoir reçu une mise en demeure visant la clause résolutoire prévue au contrat, elle est poursuivie en paiement par sa cocontractante.

1° La société locataire invoque l’article 1171 précité pour voir déclarer la clause résolutoire non écrite comme constitutive d’un déséquilibre significatif. De son côté, la société de financement soutient que ce texte de droit commun est inapplicable car le contrat relève du texte spécial régissant le déséquilibre significatif entre commerçants (C. com. art. L 442-6).

Il a déjà été jugé que les relations avec les établissements bancaires et financiers ne sont pas soumises aux dispositions de l’ancien article L 442-6 du Code de commerce car seul le droit des pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de domination) leur est applicable, à l'exclusion des pratiques restrictives de concurrence (Cass. com. 15-1-2020 n° 18-10.512 FS-PB : D. 2020 p. 148 ; CA Paris 27-9-2017 n° 16/00671 : RJDA 4/18 n° 363). Echappent aussi à ces dispositions :

Dans les contrats commerciaux, engage la responsabilité de son auteur le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (C. com. ex-art. L 442-6, I-2°).

2° La clause résolutoire litigieuse se décomposait en deux stipulations distinctes. D’une part, elle réservait à la seule société financière la faculté de se prévaloir d’une résiliation de plein droit en cas d’inexécution par la société locataire de ses obligations ; d’autre part, elle permettait à la société financière de résilier le contrat pour d’autres causes ne correspondant pas à un manquement contractuel de la société locataire.

La cour d’appel de Lyon avait déclaré l’intégralité de la clause résolutoire non écrite, après avoir relevé que les facultés de résiliation qu’elle prévoyait n’étaient pas ouvertes à la société locataire, créant ainsi un défaut de réciprocité.

A noter :

Contrairement au Code de la consommation (art. R 212-1 et R 212-2), le Code civil ne liste pas les clauses interdites ou présumées abusives. Le déséquilibre significatif est donc soumis à l’appréciation souveraine du juge, au cas par cas, sur le modèle de la jurisprudence rendue en application de l’article L 442-6 du Code de commerce. L’on sait que les tribunaux peuvent procéder à une analyse globale et concrète du contrat et apprécier le contexte dans lequel il a été conclu (par exemple, Cass. com. 3-3-2015 n° 13-27.525 FS-PB et Cass. com. 3-3-2015 n° 14-10.907 FS-D : RJDA 5/15 n° 393).

Parmi les éléments retenus par les tribunaux pour caractériser le déséquilibre significatif, figurent la disproportion entre les obligations des parties (par exemple, Cass. com. 27-5-2015 n° 14-11.387 F-PB : RJDA 8-9/15 n° 605) ou encore l'absence de réciprocité dans les conditions de mise en œuvre d’une clause (par exemple, Cass. com. 3-3-2015 n° 13-27.525 précité : clause de révision du prix).

Toutefois, le défaut de réciprocité peut être justifié par la nature des obligations respectives des parties. En l’espèce, la Cour de cassation a donné raison à la société financière, qui faisait valoir que, eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire.

Par ailleurs, le réputé non écrit a pour avantage de ne pas toujours entraîner l’effacement de la clause dans son intégralité. En effet, il appartient aux juges du fond de déterminer si l’application de la clause reste possible du fait de l’anéantissement de l’une de ses stipulations ; dans ce cas, seule la stipulation illicite est réputée non écrite (à propos d’une clause d’échelle mobile d’un bail commercial : Cass. 3e civ. 6-2-2020 n° 18-24.599 FS-PBI : BRDA 5/20 inf. 15 ; à propos d’une clause de non-concurrence : Cass. soc. 20-2-2013 n° 11-17.941 : RTD civ. 2013 p. 836 note B. Fages et H. Barbier). Dans l’affaire commentée, le réputé non écrit de la stipulation permettant à la société financière de résilier le contrat même en l’absence de manquement contractuel du locataire ne remettait donc pas en cause la validité de la stipulation de résiliation en cas d’inexécution du contrat par celui-ci.