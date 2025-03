Social - Rupture du contrat de travail

Le bénéfice du PSE ne peut pas être conditionné à la renonciation à toute action en justice

La clause du plan de sauvegarde de l’emploi qui subordonne le versement des indemnités qu’il prévoit à la renonciation, par les représentants du personnel et par les salariés, à toute action en justice est nulle et cause un préjudice aux salariés.