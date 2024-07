Recherche de reclassement dans le groupe : un minimum de précisions s'impose

L'employeur n'a pas à adresser aux sociétés du groupe un profil personnalisé des salariés menacés de licenciement économique pour qui il recherche un reclassement, mais il doit préciser dans sa demande la nature de leur contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, leur statut et leur coefficient de classification.

Cass. soc. 29-5-2024 no 22-15.565 F-D, Sté Hôtel X c/ U. ; ; Cass. soc. 29-5-2024 no 22-15.559 F-D, Sté Hôtel X. c/ Z.

Publié le 09/07/2024

Par Laurence MECHIN