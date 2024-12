Ayant constaté que la société Parfums Christian Dior, qui a une activité de fabrication et de distribution de parfums et de cosmétiques, a mis en œuvre un plan exceptionnel de rénovation de son outil de gestion SAP visant à faire évoluer une plate-forme devenue obsolète, ce qui ne relève pas de son activité normale et permanente, et que les modifications d'ampleur apportées à cet outil de gestion ont entraîné entre janvier 2016 et décembre 2017 une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, que la mise en œuvre de ce plan entraînait la nécessité de s'assurer, en amont du déploiement de la nouvelle plate-forme, de l'exactitude des données au sein des systèmes d'information, que la salariée engagée par contrat de mission a réalisé au sein de l'UP Soins le lancement d'ordres de fabrication, tâches normalement dévolues à un gestionnaire de logistique industrielle alors que des salariés de la société Parfums Christian Dior exerçant les fonctions de gestionnaire de logistique industrielle au sein de l'UP Soins ont été dans le même temps affectés à la définition et à la réalisation de tests préalables à la migration vers la nouvelle plate-forme, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les tâches confiées à la salariée résultaient de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (Cass. soc. 11-12-2024 n° 23-12.590 F-D).