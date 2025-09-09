Il résulte des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 dont elles sont issues, que les entreprises créées ou reprises au sein de zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent bénéficier de l’exonération qu’elles prévoient, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que leur création ou leur reprise serait consécutive au transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de ces zones. Ne font pas davantage obstacle au bénéfice de l’exonération, dans une telle hypothèse, les circonstances que ce transfert ne s’accompagnerait d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de la forme juridique de l’exploitation.

Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui écarte le bénéfice de ce régime au motif que l’installation d’un masseur-kinésithérapeute au sein d’une ZRR procède non d’une création d’entreprise mais d’un simple transfert de son activité antérieure exercée en dehors de cette zone, après avoir relevé que l’intéressé s’est borné à déplacer de 18 kilomètres le siège de son activité en gardant la même zone géographique d’intervention, au moins partiellement la même clientèle et la même forme juridique d’exploitation.