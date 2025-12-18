With your agreement, we and our 950 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Social
Social - Social

Les règles de la mise à la retraite sont adaptées au cumul emploi-retraite

La loi relative aux salariés expérimentés aménage les dispositions générales sur la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, afin d’assurer leur application au salarié embauché alors qu’il est âgé ou déjà retraité.

Publié le 18/12/2025
Par Clément GEIGER
quoti-20251218-unesociale.jpg

©Gettyimages

Loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 7 : JO 25

La loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social, aussi appelée loi séniors, complète les dispositions de droit commun de l’article L 1237-5 du Code du travail relatif aux modalités de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par la mise à la retraite, afin de garantir leur application au salarié ayant déjà atteint l’âge de la retraite à taux plein lors de son embauche et en particulier au salarié déjà retraité se trouvant en cumul emploi-retraite. En effet, au moment de la mise à la retraite, ce salarié se trouve dans une situation particulière, puisqu’il perçoit déjà une pension de retraite.

L’article L 1237-5 du Code du travail permet à l’employeur de mettre un salarié à la retraite, avec son accord s’il est âgé de 67 à 69 ans, et d’office s’il est âgé d’au moins 70 ans. Concrètement, entre 67 et 69 ans inclus, la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur peut être proposée chaque année, mais elle nécessite l’accord du salarié, avec une procédure précise d’interrogation. Ce n’est qu’à partir de 70 ans que l’employeur peut mettre le salarié à la retraite sans son accord.

La loi précise désormais explicitement que l’employeur peut mettre le salarié à la retraite en appliquant la procédure légale, même si lors de son embauche celui-ci avait déjà atteint l’âge auquel il pouvait prétendre à une pension de retraite à taux plein, à savoir 67 ans (C. trav. art. L 1237-5, al. 1 modifié).

De plus, la mise à la retraite devient applicable y compris si le salarié perçoit déjà une pension de retraite. Le texte prévoit désormais que l’employeur interroge le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier ou continuer de bénéficier d'une pension de retraite (C. trav. art. L 1237-5, al. 7 modifié).

Cette mesure entre en vigueur le 26 octobre 2025, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

A notre avis :

Ces nouvelles dispositions inscrivent dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet la mise à la retraite d’office du salarié engagé avant 70 ans, même si celui-ci remplissait déjà les conditions pour liquider sa pension de retraite à taux plein lors de son engagement (Cass. soc. 27-11-2024 n° 22-13.694 FS-B : FRS 23/24 inf. 1 p. 3). 

Grâce à GenIA‑L, transformez vos heures de travail répétitives en valeur ajoutée pour vos clients.

Votre nouvel assistant juridique intelligent GenIA‑L vous aide à :

> Analysez vos contrats ou pièces en un temps record : détection d’erreurs, incohérences et risques.

> Rédigez des clauses, mémos, conclusions ou emails selon vos propres modèles.

> Comparez plusieurs documents, définitions, taux et indices en un seul clic.

GenIA‑L s’appuie exclusivement sur les fonds Lefebvre Dalloz, validés par plus de 300 rédacteurs, pour vous offrir des réponses fiables et opérationnelles.

Demandez dès maintenant votre démo

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialSocial
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20251216-social.jpg
Social - Social

Le Smic horaire est fixé à 12,02 € au 1er janvier 2026

Le taux horaire du Smic est porté de 11,88 € à 12,02 € au 1er janvier 2026, soit un relèvement de 1,18 %. Le minimum garanti est également revalorisé.
quoti-20251212-social.jpg
Social - Social

Forfait-jours : combien de jours de repos en 2026 ?

quoti-20251211-une-sociale.jpg
Social - Social

Un contrat de valorisation de l’expérience est créé pour les seniors au chômage

Recruter un chômeur d’au moins 60 ans en ayant l’assurance de pouvoir le mettre à la retraite – avec un régime social de faveur – dès qu’il sera en mesure de bénéficier d’une pension à taux plein, c’est ce que permettra le « contrat de valorisation de l’expérience », un nouveau contrat à durée indéterminée créé à titre expérimental.