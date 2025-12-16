With your agreement, we and our 950 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Social
Social - Social

Le Smic horaire est fixé à 12,02 € au 1er janvier 2026

Le taux horaire du Smic est porté de 11,88 € à 12,02 € au 1er janvier 2026, soit un relèvement de 1,18 %. Le minimum garanti est également revalorisé.

Publié le 16/12/2025
Par Valérie BALLAND
quoti-20251216-social.jpg

©Gettyimages

Communiqué du ministère du travail du 12-12-2025

Lors d'une réunion de la commission nationale de la négociation collective, le 12 décembre 2025, le ministère du travail a annoncé aux partenaires sociaux que le Smic augmentera de 1,18 % au 1er janvier 2026. Une hausse légèrement en-deça de celle évoquée par le groupe d'experts sur le Smic fin novembre qui se situait autour de 1,4 %. Cette annonce intervient à la suite de la publication par l’Insee, le même jour, de l’indice des prix à la consommation pour le mois de novembre. Sur un an, la hausse est de 0,9 %.  

Pour mémoire, la dernière revalorisation du Smic date du 1er novembre 2024. Elle était intervenue par anticipation sur l’augmentation légale du 1er janvier 2025 (notre actualité du 24-10-2024).

Smic

Taux horaire

A compter du 1er janvier 2026, le montant horaire du Smic est porté à 12,02 €, au lieu de 11,88 € depuis le 1er novembre 2024. Le Gouvernement ayant exclu tout coup de pouce supplémentaire, ce relèvement de 1,18 % correspond uniquement à l’application de la revalorisation légale annuelle.

Montants mensuels

Le Smic mensuel brut applicable à compter du 1er janvier 2026 s’établit à 1 823,07 € (contre 1 801,84 €) sur la base de la durée légale de 35 heures (151,67 heures). On obtient un résultat légèrement différent en appliquant la formule suivante : 35 x 52/12 x 12,02 €, soit 1 823,03 €.

Minimum garanti

Le minimum garanti est fixé, quant à lui, à 4,25 € au 1er janvier 2026 (contre 4,22 € depuis le 1er novembre 2024).

Pour rappel, le minimum garanti est déterminé en fonction de l’indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l’article L 3231-4 du Code du travail (C. trav. art. L 3231-12).

Le montant du minimum garanti correspond, notamment pour les hôtels, cafés, restaurants à la valeur de l’avantage en nature à inclure dans l’assiette des cotisations au titre des repas fournis.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialSocial
