Communiqué du ministère du travail du 12-12-2025

Lors d'une réunion de la commission nationale de la négociation collective, le 12 décembre 2025, le ministère du travail a annoncé aux partenaires sociaux que le Smic augmentera de 1,18 % au 1er janvier 2026. Une hausse légèrement en-deça de celle évoquée par le groupe d'experts sur le Smic fin novembre qui se situait autour de 1,4 %. Cette annonce intervient à la suite de la publication par l’Insee, le même jour, de l’indice des prix à la consommation pour le mois de novembre. Sur un an, la hausse est de 0,9 %.

Pour mémoire, la dernière revalorisation du Smic date du 1er novembre 2024. Elle était intervenue par anticipation sur l’augmentation légale du 1er janvier 2025 (notre actualité du 24-10-2024).

Smic

Taux horaire

A compter du 1er janvier 2026, le montant horaire du Smic est porté à 12,02 €, au lieu de 11,88 € depuis le 1er novembre 2024. Le Gouvernement ayant exclu tout coup de pouce supplémentaire, ce relèvement de 1,18 % correspond uniquement à l’application de la revalorisation légale annuelle.

Montants mensuels

Le Smic mensuel brut applicable à compter du 1er janvier 2026 s’établit à 1 823,07 € (contre 1 801,84 €) sur la base de la durée légale de 35 heures (151,67 heures). On obtient un résultat légèrement différent en appliquant la formule suivante : 35 x 52/12 x 12,02 €, soit 1 823,03 €.

Minimum garanti

Le minimum garanti est fixé, quant à lui, à 4,25 € au 1er janvier 2026 (contre 4,22 € depuis le 1er novembre 2024).

Pour rappel, le minimum garanti est déterminé en fonction de l’indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l’article L 3231-4 du Code du travail (C. trav. art. L 3231-12).

Le montant du minimum garanti correspond, notamment pour les hôtels, cafés, restaurants à la valeur de l’avantage en nature à inclure dans l’assiette des cotisations au titre des repas fournis.