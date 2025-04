que les documents de la NAO ne peuvent pas servir de référence, car les augmentations générales et individuelles n'y sont pas distinguées, et par ailleurs, ils visent les salariés présents au 31-12-N - 1 et au moins 1 jour sur N, mais pas ceux arrivés courant N, alors que la comparaison doit se faire entre la rémunération du RP pendant l'année, et la moyenne des augmentations perçues par les autres salariés présents sur la même période, ou pendant l'année considérée pendant la même période.