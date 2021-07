Par acte du 1er avril 1999, des époux consentent une promesse unilatérale de vente d’un appartement en copropriété et de la moitié de la cour indivise. L’acte prévoit que l’option ne pourra être levée qu’après le décès de la précédente propriétaire, titulaire d’un droit d’usage et d’habitation. Devenue attributaire du bien à la suite de son divorce, la promettante se rétracte de cette promesse le 17 février 2010. Après le décès de la précédente propriétaire, les bénéficiaires de la promesse lèvent l’option le 8 janvier 2011 et assignent la promettante en réalisation de la vente.

Leur prétention est accueillie en première instance puis en appel, mais cet arrêt est cassé par un premier arrêt de la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 6-12-2018 n° 17-21.170 FS-D). La cour d’appel de renvoi (CA Lyon 19-5-2020 n° 19/05653) confirme néanmoins le caractère parfait de la vente formée dans ce contexte. Saisie une seconde fois, la troisième chambre civile approuve aux motifs suivants : à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire. Par ailleurs, la jurisprudence retient la faculté pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible (Cass. 1e civ. 16-1-2007 n° 06-13.983 F-PB). Il convient dès lors d’apprécier différemment la portée juridique de l’engagement du promettant et de retenir qu’il s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.