2 560 €, c'est le revenu mensuel moyen retiré en 2019 de leur activité par les travailleurs indépendants, tous statuts confondus (hors secteur agricole). Selon les dernières données de l'INSEE, le revenu moyen des non-salariés accuse une baisse de 4,9 % en euros constants par rapport à 2018. Bien évidemment, les disparités demeurent grandes selon le statut des entrepreneurs et le secteur d'activité.

Les non-salariés « classiques » ont dégagé un revenu mensuel moyen de 3 830 €, en baisse de 1,1 %, après cinq années de hausse consécutive. La moyenne est de 3 690 € pour les entrepreneurs individuels et de 3 950 € pour les gérants de société. Le revenu moyen des micro-entrepreneurs actifs se situe toujours bien en deçà de la moyenne générale (à 590 €), mais il continue de progresser fortement (+ 8,1 %). Selon le type d'activité, le revenu moyen s'échelonne entre 1 370 € (+ 5 %) dans le commerce de détail hors magasin (marchés, ventes en ligne, services à domicile) et 9 180 € (- 1,6 %) pour les médecins et les chirurgiens-dentistes (devant les juristes et les comptables, 8 290 € ; - 6,2 %). S'agissant du secteur agricole, le revenu d'activité des non-salariés imposés à un régime réel se replie également : - 1,8 %, à 1 970 € par mois en moyenne, tandis qu'il progresse de 1,6 %, à 620 € par mois en moyenne, pour ceux soumis au régime micro bénéfice agricole.