La conclusion d'un contrat entre deux professionnels hors établissement ouvre un droit de rétractation au professionnel sollicité lorsqu'il n'emploie pas plus de 5 salariés et que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale (C. consom. art. L 221-3 et L 221-18).

Une cour d'appel estime que la prise en location financière d'un photocopieur par une société civile de moyens (SCM) de masseurs-kinésithérapeutes entrait dans le champ d'activité principale de la SCM, dès lors que l'objet d'une telle société est de fournir à ses membres des moyens destinés à faciliter l'exercice de leur profession et que la mise à la disposition des associés de la SCM d'un photocopieur facilitait leur activité de masseur-kinésithérapeute.

Censure de la Cour de cassation : l'activité principale d'une SCM doit s'apprécier au regard de l'activité professionnelle de ses associés pour l'application de l'article L 221-3 du Code de la consommation. En l'espèce, la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale des associés de la SCM, qui exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute.