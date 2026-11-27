Droit pénal spécial

Contestation de crime contre l’humanité : affirmer que le régime de Vichy a sauvé « les juifs français » constitue une minoration outrancière de la Shoah

La chambre criminelle a rejeté le pourvoi d’Éric Zemmour qui avait été condamné, sur renvoi après cassation, du chef de contestation de crimes contre l'humanité (L. du 29-07-1881, art. 24 bis). Les propos tenus par l’intéressé lors d'une émission télévisée, laissant entendre qu'aucun juif français n'a été exterminé sous l’Occupation, sont en effet constitutifs d’une minoration outrancière du nombre des victimes de la Shoah. Peu importe que le prévenu ait ultérieurement reconnu la fausseté de cette affirmation, dès lors qu’il l’avait reprise à son compte en approuvant sans réserve les propos de son interlocuteur, sans les nuancer par la suite. De plus, la cour d’appel a relevé à juste titre que ces propos ont été volontairement tenus par un professionnel de l’information, qui aurait pu les rectifier. Ne relevant pas d’un débat historique, ils contribuaient à la négation de l’Holocauste, constitutive d’une incitation à l’intolérance et à la haine envers les juifs, et excédaient ainsi les limites de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. (Crim. 24-11-2026, n° 25-83.105, FS-B)

Justice

Loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes : la CNCDH appelle à compléter et sécuriser le dispositif

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a publié un avis sur la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 13 octobre dernier. Si elle salue l’ambition du texte et son approche transversale, elle formule 32 recommandations visant à en renforcer l’effectivité. Elle déplore notamment l’absence d’un titre liminaire énonçant les principes et droits garantis aux victimes, ainsi que d’une programmation pluriannuelle des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la réforme.

Sur le volet pénal, la CNCDH approuve plusieurs dispositions, notamment la création d’un crime autonome d’inceste, sous réserve de son articulation avec les qualifications existantes, le renforcement de la lutte contre les cyberviolences et les mesures destinées à prévenir la victimisation secondaire au cours des procédures judiciaires. Elle préconise toutefois d’aller plus loin en érigeant le contrôle coercitif en infraction autonome et en consacrant un crime autonome de féminicide, afin de mieux appréhender la spécificité de ces violences.

En matière de procédure pénale, la Commission accueille favorablement l’instauration d’un socle minimal d’actes d’enquête avant un éventuel classement sans suite, mais alerte sur les risques que certaines dispositions pourraient faire peser sur les droits de la défense et la sécurité des procédures. Elle émet notamment des réserves sur les restrictions apportées aux confrontations entre les mineurs victimes et les personnes mises en cause, ainsi que sur certaines dispositions relatives aux nullités, susceptibles de fragiliser les garanties procédurales ou de compromettre la sécurité des enquêtes. Elle recommande également de maintenir la possibilité pour les parquets de recourir aux alternatives aux poursuites, tout en veillant à ce qu’elles ne se substituent pas à une réponse judiciaire adaptée. S’agissant de la prescription, elle privilégie le recours aux règles de connexité prévues à l’article 203 du code de procédure pénale plutôt que l’extension de la prescription glissante aux victimes majeures.

Enfin, si la CNCDH soutient le principe d’une spécialisation des juridictions et des services d’enquête, elle recommande d’expérimenter les juridictions spécialisées et d’en évaluer les résultats avant toute pérennisation du dispositif. Elle rappelle que l’efficacité de la réforme demeure conditionnée à un renforcement substantiel des moyens humains, financiers et matériels de la justice. (CNCDH, avis A-2026-10 du 10-11-2026 sur la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants)

Procédure pénale

Le SIAT chargé d’évaluer la personnalité de l’infiltré civil

Pris pour l’application de l’article 706-87-1 du code de procédure pénale, issu de la loi narcotrafic (L. n° 2025-532 du 13-06-2025), un décret du 18 novembre dernier précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’infiltration civile en matière de criminalité organisée. Il confie au service interministériel d’assistance technique (SIAT) l’évaluation de la personnalité et de l’environnement de la personne civile susceptible de participer à une opération d’infiltration (C. pr. pén., art. D. 15-1-1). L’article D. 15-1-2 du code de procédure pénale est également modifié afin de prévoir l’habilitation des agents chargés de superviser ces opérations. (Décr. n° 2026-1061, 18-11-2026)

Inconstitutionnalité des règles de prolongation de la garde à vue des mineurs

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 413-10 du CJPM, au motif qu’en ne prévoyant pas de procédures appropriées de nature à garantir l'effectivité de l'exercice de ses droits par le mineur dans le cadre de la prolongation de sa garde à vue, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense ainsi que le PFRLR en matière de justice des mineurs. En effet, aucune disposition n’impose à l'officier de police judiciaire (OPJ) d'informer les représentants légaux du mineur et la personne ou le service auquel il est confié de la prolongation de sa garde à vue. En outre, l'information de l'avocat du mineur n’est pas davantage prévue.

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions (30-11-2027), il y a lieu de juger qu’en cas de prolongation de la garde à vue d'un mineur, l'OPJ en avise les représentants légaux et la personne ou le service auquel le mineur est confié. Dans ce cadre, ces personnes sont informées que le mineur a le droit de s'entretenir à nouveau avec un avocat et le droit d'être examiné une seconde fois par un médecin. (Cons. const. 20-11-2026, n° 2026-1233 QPC)

Consultation du fichier API-PNR : l'insuffisance de motivation ne suffit pas à caractériser un grief

La Cour de cassation rappelle que la communication des données du système API-PNR et leur évaluation postérieure à l'arrivée ou au départ d'un passager ne peuvent intervenir qu'aux fins de rechercher des indices d'implication dans des infractions terroristes ou des formes graves de criminalité présentant un lien objectif, au moins indirect, avec le transport aérien de passagers (Dir. [UE] 2016/681 du 27-04-2016 ; CJUE 21-06-2022, aff. C-817/19).

Si l'article R. 232-13 du code de la sécurité intérieure impose que chaque requête de consultation soit motivée et précise la période concernée, l'absence ou l'insuffisance de cette motivation n'entraîne pas automatiquement la nullité. Le requérant doit établir que l'accès au fichier aurait dû être prohibé. En l'espèce, la seule mention de l'identité de la personne et de la nature des infractions visées par l'enquête ne satisfaisait pas aux exigences de motivation. Toutefois, faute pour l'intéressé d'avoir allégué l'absence de soupçons raisonnables de son implication dans une forme grave de criminalité présentant un lien objectif, au moins indirect, avec le transport aérien, il ne justifiait d'aucun grief. (Crim. 24-11-2026, n° 26-81.683, F-B)

Un premier appel irrecevable n’épuise pas (en lui-même) le droit au recours

Deux parties civiles avaient interjeté appel d’une ordonnance de non-lieu, mais leur recours avait été déclaré non admis en raison de sa tardiveté. Leur second appel avait également été jugé irrecevable, au motif que la première décision de non-admission était devenue définitive.

Au visa de l’article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, la chambre criminelle censure cette décision. Elle rappelle qu’un recours irrégulièrement formé peut être réitéré dans les formes légales avant l’expiration du délai imparti, même si son irrecevabilité a déjà été constatée (v. déjà Crim. 1-04-2003, n° 03-80.406, Bull. crim. 2003, n° 81). L’absence de notification régulière de l’ordonnance ne fait pas courir le délai d’appel, de sorte que les parties civiles conservent leur droit au recours. (Crim. 24-11-2026, n° 25-86.272, FS-B)

Peine et exécution des peines

Exigence de précision du quantum de l’inéligibilité

Selon l'article 131-26 du code pénal, la durée de la peine d'inéligibilité ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour crime. Une cour d’assises ne peut donc condamner l’accusé à une telle peine sans en préciser la durée, sauf à prononcer par là même une peine complémentaire perpétuelle et à méconnaître le principe de légalité. (Crim. 25-11-2026, n° 25-87.202, F-B)