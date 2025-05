La poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires , y compris ceux ayant déjà été sanctionnés , pour prononcer une nouvelle sanction. Ayant relevé qu'un nouvel acte d'insubordination avait été commis par la salariée qui ne s'était pas présentée dans l'entreprise pour effectuer son tour de garde, après celui précédemment sanctionné la veille, l'intéressée ayant refusé de quitter l'entreprise et de prendre son jour de repos conformément au planning, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et que la poursuite par la salariée de son comportement fautif justifiait sa mise à pied (Cass. soc. 6-5-2025 n° 23-19.041 F-D).

La seule constatation d'une atteinte à la vie privée du salarié ouvre droit à réparation. Une cour d'appel ne peut pas débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'atteinte à son droit à l'image et à la vie privée, causée par l'utilisation de systèmes d'écoute téléphonique des salariés et de vidéosurveillance dont elle n'avait pas été informée, au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de faits liés à l'exploitation de ces systèmes de surveillance lui ayant causé un préjudice dans le cadre de son activité professionnelle et que ces dispositifs, prévus au règlement intérieur et déclarés, même tardivement, à la Cnil doivent être regardés comme régularisés (Cass. soc. 6-5-2025 n° 23-23.294 F-D).