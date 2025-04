Ayant constaté que l'employeur, dès qu'il avait eu connaissance du mal-être de la salariée, avait mis en place un suivi de l'intéressée par le médecin du travail et la directrice des ressources humaines, puis diligenté une enquête interne afin d'évaluer les causes de ses difficultés et de tenter d'y remédier, puis avait maintenu à son bénéfice un dispositif spécifique lors de sa reprise après un arrêt de travail, à savoir un entretien hebdomadaire avec la direction des ressources humaines, un suivi régulier de l'évolution de sa situation et la mise à disposition d'un psychologue, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité devaient être rejetées (Cass. soc. 9-4-2025 n° 23-22.121 F-D).