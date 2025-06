Il résulte, d'une part de l'article L 1242-14 du Code du travail que les dispositions légales relatives à la procédure de licenciement ne sont applicables qu'à cette procédure et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L 1332-1 à L 1332-3 du Code du travail relatifs à la procédure disciplinaire, d'autre part de l'article R 1332-2 que la sanction disciplinaire fait l'objet d'une décision écrite et motivée, laquelle est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois. Dès lors qu'aux termes du protocole transactionnel signé le 30 décembre 2019, le salarié en contrat à durée déterminée avait reconnu avoir reçu la lettre du 26 décembre 2019 lui notifiant la sanction disciplinaire et ses motifs, à savoir la fin de son contrat à durée déterminée en raison de la faute grave qui lui était reprochée, le moyen de nullité du protocole transactionnel invoqué par le salarié qui prétendait n’avoir pas reçu cette lettre avant la signature de la transaction n'était pas fondé (Cass. soc. 11-6-2025 n° 23-22.432 F-B).