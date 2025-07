Dès lors qu’il ressortait des mails que la salariée produisait que, lorsqu'à la suite de son démarchage, un lunetier ou opticien était intéressé pour commercialiser une marque de lunettes proposée par l'employeur, il sollicitait la commercialisation de la collection dans son magasin auprès de la salariée, laquelle transmettait la demande à la directrice des ventes à qui il revenait la décision d'accepter ou non ce client en fonction de différents critères, notamment sa solvabilité ainsi que la présence ou non de la marque chez un concurrent dans la même ville ou à proximité immédiate et que l'intéressée ne prenait aucune commande, elle ne pouvait pas bénéficier du statut de VRP (Cass. soc. 25-6-2025 n° 24-14.193 F-D).