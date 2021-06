Un administrateur provisoire est désigné par ordonnance sur requête. Un copropriétaire en demande la rétractation. Il soutient notamment que la requête ne lui a pas été notifiée en même temps que l’ordonnance contrairement aux dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile.

La cour d’appel rejette sa demande. Elle retient que le défaut de notification de la requête ne l’a pas empêché d’argumenter sa demande de rétractation, autrement dit ne lui a pas causé de grief.

Le pourvoi est rejeté, mais pour un autre motif, substitué à celui de la cour d’appel : les modalités de notification de l’ordonnance sur requête rendue par application des articles 46 à 48 du décret 67-223 du 17 mars 1967 sont prévues par l’article 59 du même décret et non par l’article 495 du Code de procédure civile, qui n’est pas applicable. Or, l’article 59 ne prévoit pas la notification de la requête.