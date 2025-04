Fiscal - Plus-values professionnelles

Titres de participation : les provisions sont retenues pour apprécier l'existence d'une plus-value

Pour apprécier l'existence d'une plus-value nette, sont retenues les plus et moins-values de cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice.