Des copropriétaires confient les travaux de rénovation de l’immeuble à une première entreprise. En raison des surcoûts et retards, les copropriétaires confient les travaux à une seconde entreprise. Ils assignent en réparation la première entreprise et son assureur. Leur action contre l’assureur est déclarée irrecevable car il n’y a pas eu de réception tacite des travaux exécutés par la première entreprise et la réception judiciaire ne pouvait pas être prononcée.

Leur pourvoi est rejeté. Le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser une réception tacite, celle-ci dépend de la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux et cette intention n’était pas établie. En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l’ouvrage est en état d’être réceptionné, c’est-à-dire habitable dans le cas d’un immeuble d’habitation.