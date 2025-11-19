With your agreement, we and our 941 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Responsabilité des constructeurs
Immobilier - Responsabilité des constructeurs

Une surconsommation de chauffage n’entraîne pas nécessairement une impropriété à destination

Pour retenir l’impropriété de l’ouvrage à sa destination pour insuffisance thermique et retenir la garantie décennale du vendeur-constructeur, le juge doit rechercher si les défauts d’isolation thermique ne permettent l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.

Cass. 3e civ. 23-10-2025 n° 23-18.771 F-D

Publié le 19/11/2025
quoti-20251119-uneimmo.jpg

©Gettyimages

Une cour d’appel condamne le vendeur d’une maison qu’il a partiellement édifiée, au titre de la garantie décennale pour une isolation thermique insuffisante rendant l’immeuble impropre à sa destination. Elle motive sa décision par le fait que certaines pièces ne peuvent pas être chauffées normalement en hiver sans engager des dépenses importantes d’énergie.

L’arrêt est cassé. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les défauts d’isolation thermique constatés ne permettaient l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.

A noter :

L’arrêt commenté se fonde sur les articles 1792 du Code civil et L 111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation. Ce dernier texte (abrogé, mais repris à l’article L 123-2 du CCH) prévoit, en matière de performance énergétique, que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination mentionnée à l’article 1792 du Code civil ne peut être retenue « qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs, ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage ou d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ». Ce dernier point était seul dans le litige.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) annexé à l’acte de vente mentionnait un niveau de performance énergétique de classe C, dont l’arrêt ne dit pas s’il était fondé ou contesté. Il existe une réglementation thermique qui s’applique aux bâtiments à usage d’habitation (RT 2012) qui a été remplacée par une réglementation environnementale (RT 2020). L’arrêt fait une application stricte du texte du CCH en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les défauts d’isolation thermique ne permettaient l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. L’arrêt attaqué avait cependant relevé que l’occupation de certaines pièces en hiver entraînait « des frais annuels d’énergie excessifs ».

L’article L 171-1 du CCH, qui prévoit des niveaux de performance énergétique, ne reprend pas l’exigence de l’article L 123-2, et l’on se demande si l’impropriété de l’ouvrage à sa destination relève alors du pouvoir d’appréciation du juge (G. Durand-Pasquier, RDI 2021 p. 256) ou si l’article L 123-2 pose une règle générale. Toujours est-il que ce texte oblige le juge du fond à constater le « coût exorbitant » de l’énergie nécessaire à une occupation normale des lieux et, probablement, à caractériser ce coût par des motifs pertinents. On notera qu’un arrêt avait retenu la garantie décennale en cas d’impossibilité de se chauffer sans exposer des surcoûts (Cass. 3e civ. 30-9-2021 n° 20-17.311 F-D : BPIM 6/21 inf. 373). On notera aussi qu’en matière d’isolation phonique, alors même que l’article L 124-4 du CCH prévoit qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, de nombreux arrêts ont retenu l’impropriété de l’ouvrage à sa destination et retenu la garantie décennale (notamment, Cass. ass. plén. 27-10-2006 n° 05-10.408 PBRI : Bull. civ. ass. plén. n° 12).

Mémento Urbanisme - Construction 2025
Pour en savoir plus
La référence du droit de l’urbanisme et de la construction
voir Mémento Urbanisme Construction 2025 N° 87150
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
ImmobilierResponsabilité des constructeurs
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20251113-immo.jpg
Immobilier - Responsabilité des constructeurs

Le dommage décennal est imputable au constructeur quand il est en lien avec sa sphère d’intervention

Une cour d’appel ne peut pas écarter la responsabilité décennale d’un électricien au motif qu’il n’est pas démontré que le sinistre, qui a pris naissance dans le tableau électrique, est imputable aux travaux réalisés par cet électricien.
quoti-20250919-immo.jpg
Immobilier - Responsabilité des constructeurs

Strictes conditions du partage de responsabilité entre maître de l’ouvrage et constructeurs

Dans ses rapports avec les constructeurs, le maître de l’ouvrage condamné à réparation ne peut être tenu à une part de la dette que s’il a été informé des conséquences de l’absence d’études de sol et de béton. Son éventuelle immixtion doit être caractérisée par le juge.
quoti-20250828-immo.jpg
Immobilier - Responsabilité des constructeurs

Pas de garantie décennale pour les éléments d’équipement installés sur existant

La Cour de cassation confirme : s’ils ne constituent pas par eux-mêmes un ouvrage, les éléments d’équipement adjoints à l’existant ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.