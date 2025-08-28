Un couple fait installer une pompe à chaleur auprès d’un installateur assuré en responsabilité décennale. L’installation ayant connu une série de pannes et de dysfonctionnements, il assigne l’entreprise en remboursement du prix et en paiement de dommages et intérêts.

Après le décès du couple, ses héritiers poursuivent la procédure et recherchent la garantie de l’assureur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, estimant que les désordres sont de nature décennale.

La cour d’appel rejette leur demande. Elle considère que la pose de la pompe à chaleur sur l’ouvrage existant n’a nécessité que de très modestes travaux sur le bâti, de sorte qu’elle ne constituait pas un ouvrage et ne relevait donc pas de la garantie décennale.

La Cour de cassation confirme la décision : s’ils ne constituent pas par eux-mêmes un ouvrage, les éléments d’équipement adjoints à l’existant ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.