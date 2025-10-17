With your agreement, we and our 942 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers
Particuliers

Vacances de la Toussaint

La Quotidienne marque une pause ! L'équipe rédactionnelle et l'ensemble des rédactions vous donnent rendez-vous le lundi 3 novembre.

Publié le 17/10/2025
quoti-20251017-vacances.jpg

©Gettyimages

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Particuliers
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2025
particuliers -

Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2025

Gérez efficacement une association
155,00 € TTC
Je découvre
Mémento Procédure civile 2024-2025
particuliers -

Mémento Procédure civile 2024-2025

Un ouvrage qui expose une procédure civile complexe, qui n’en finit pas d’être modifiée !
149,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20220330-semaine-penale.jpg
Particuliers

La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.
ep-81.png
Particuliers

[PODCAST] « Quid Juris » – Un podcast pour l’histoire : Jean-Marc Sauvé raconte Robert Badinter

Cette semaine, Laurent Neumann reçoit Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État et ancien collaborateur de Robert Badinter pour revenir sur le parcours exceptionnel de l’homme, ses combats et son héritage à l’occasion de son entrée au Panthéon le 9 octobre 2025.
vignette-quotidienne-peimane.jpg
Particuliers

[LE PODCAST DE LA SEMAINE] [# 1] « Assurer la confiance des citoyens dans la justice, c’est aussi la manière dont on les traite ! », interview de P. Ghaleh-Marzban

« Un des fondements démocratiques de notre société, c’est la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire ». Comment faire face à la crise de confiance qui frappe la justice ? Comment l’intelligence artificielle peut-elle aider la justice à faire face à l’engorgement des tribunaux ? Quels nouveaux défis la lutte contre la criminalité organisée présente-elle pour le juge ? Dans ce premier épisode inédit du podcast La Nuit du Droit - La parole est à la défense du droit, Peimane Ghaleh-Marzban - président du tribunal judiciaire de Paris - livre ses réponses et sa vision au micro de Lefebvre Dalloz, partenaire de l’édition 2025 de La Nuit du Droit.