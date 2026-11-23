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[LE PODCAST DE LA SEMAINE] L’employeur peut-il faire ce qu’il veut de l’image de son salarié ?

Un employeur peut-il utiliser librement l’image de ses salariés sur son site internet, dans une brochure ou sur les réseaux sociaux ? Accepter d’être photographié vaut-il autorisation de diffusion ? Quelles précisions doivent figurer dans l’autorisation ? Que devient celle-ci lorsque le salarié quitte l’entreprise ? Avec Sophie André et Angeline Doudoux, faisons le tour de ces questions pour mieux comprendre le cadre entourant l’utilisation de l’image des salariés, pendant la relation de travail comme après sa rupture.