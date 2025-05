[VIDEO] Cercle Lefebvre Dalloz notaires 19-03-25 : la sollicitation personnalisée

Le 19 mars dernier à Paris, s'est déroulée la soirée de lancement du Cercle Lefebvre Dalloz Notaires. Devant un parterre de notaires, Dominique Chaminade - rédactrice en chef de la rédaction Notaires Lefebvre Dalloz et administratrice du Cercle Lefebvre Dalloz Notaires - animait une table ronde réunissant Bertrand Savouré - Président du Conseil supérieur du notariat - et Frédéric Fortier - Notaire à Paris et Président de la commission RSE de la chambre des notaires de Paris - autour de la question : Solliciation personnalisée, jusqu'où aller ?