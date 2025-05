[VIDEO] Compliance et contentieux environnementaux

De plus en plus d’entreprises connaissent des contentieux environnementaux. Alors comment peuvent-elles prévenir le risque ? Quels enseignements livrent les premiers contentieux ? Quelle place occupe la CJIP environnementale et est-ce une voie à privilégier ? Autant de questions auxquelles Carmen Briceno, directrice juridique et conformité du groupe Raja, responsable de la commission compliance de l’AFJE, répond dans cette vidéo.