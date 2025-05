[VIDEO] Compliance et ESG

L’ESG est devenu un sujet central pour toutes les directions juridiques et compliance. Les réglementations ESG s’étoffent, comment faire pour les concilier ? Quelles bonnes pratiques peuvent-elle mettre en place ? Des questions que Sophie Le Menaheze se pose au sein en tant que directrice juridique et ESG d’Infoprodigital et auxquelles elle répond dans cette vidéo.