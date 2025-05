[VIDEO] Concilier compliance et innovation

Alors que l’IA occupe le devant de la scène et que la réglementation s’étoffe en la matière, comment les entreprises peuvent-elles continuer à innover ? Pourquoi est-ce un défi ? Quelles sont les problématiques et les bonnes pratiques ? Autant de questions auxquelles Sophie Duperray, avocat of counsel chez Derriennic Associés, répond dans cette vidéo.