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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine
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[VIDEO] Coordinateur parental, quel rôle pour l'avocat ?

Lors de la 22e édition des Etats généraux du droit de la famille et du patrimoine organisée par le CNB, Laurence Reboulleau, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, dresse le portrait de l'avocat dans le cadre d'une coordination parentale, maillon essentiel pour la réussite de ce processus.

Publié le 30/03/2026
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
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