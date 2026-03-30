Patrimoine

[LA VIDEO DE LA SEMAINE] Coparentalité conflictuelle : quels outils autres que la coordination parentale ?

A l'occasion de la 22e édition des Etats généraux du droit de la famille et du patrimoine organisée par le CNB, Alice Bouissou, avocate en droit de la famille au barreau de Paris, fait le point sur les outils à disposition des familles et de leurs avocats en cas de coparentalité conflictuelle, hors coordination parentale : ARA, consensus parental, audience amiable de l'enfant et autres outils numériques.