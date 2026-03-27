Par testament authentique, un homme lègue la quotité disponible de sa succession à la Ville de Narbonne. À son décès, son fils unique conteste la validité du legs, défendant la thèse de l’insanité d’esprit de son père au jour de l’acte. Pour la démontrer, il produit deux certificats médicaux établis sept ans après le décès.

La cour d’appel refuse d’en analyser la valeur probante au motif qu’ils ont été établis postérieurement à la date du testament.

Erreur, selon la Cour de cassation : la cour d’appel devait rechercher si ces certificats n’établissaient pas l’insanité d’esprit du testateur au jour de l’acte, quelle que soit leur date (C. civ. art. 414-1 et 901).