Patrimoine - Droit international privé

Vente de droits immobiliers d’un enfant : traité russo-bulgare et Bruxelles II ter

En cas de traité conclu entre un État tiers et un État membre avant l’adhésion de ce dernier à l’UE, la juridiction de cet État membre qui ne peut éviter l’incompatibilité entre le traité et le règlement Bruxelles II ter peut écarter le règlement et appliquer le traité.