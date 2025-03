[LA VIDEO DE LA SEMAINE] Rôle du parquet civil en droit de la famille à l’aune des évolutions sociétales

Lors de la 21e édition des États généraux du droit de la famille et du patrimoine organisée par le CNB, qui s'est tenue les 30 et 31 janvier 2025, Laurence Roques, membre du Conseil national des barreaux et avocate au barreau du Val-de-Marne, nous éclaire sur le rôle du parquet civil en droit de la famille et notamment sur l'usage des guides de bonnes pratiques, le recours aux Mard et leurs incidences sur la relation magistrat-avocat.