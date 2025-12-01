Vos publications LinkedIn ne donnent rien ?

C’est normal : 90% des CGP postent sans méthode, sans message, sans effet. Dans ce webinar, Lefebvre Dalloz & Artur'in vous montrent ce que font ceux qui génèrent des RDV qualifiés.

Ce que vous allez apprendre

- Pourquoi vos posts n’engagent pas (et ce qu’il faut changer)

- Les erreurs les plus fréquentes chez les CGP en ligne

- 3 formats de contenu qui déclenchent l’intérêt et la prise de contact

- Comment créer une ligne éditoriale efficace

Ce webinaire aura lieu le jeudi 4 décembre 2025 à 9h

Cliquez ici pour vous inscrire