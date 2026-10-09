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[WEBINAIRE] CGP : Et si vos prochaines missions patrimoniales étaient déjà dans votre portefeuille ?

Publié le 09/10/2026
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© Lefebvre Dalloz

Développer son activité ne signifie pas nécessairement chercher de nouveaux clients. Votre portefeuille existant recèle déjà de nombreuses opportunités de missions patrimoniales à forte valeur ajoutée.

Encore faut-il savoir les faire émerger, les structurer et les transformer en propositions de conseil concrètes.

Au cours de cette démonstration, découvrez comment le logiciel E-Dixit aide les CGP à exploiter plus efficacement les informations patrimoniales de leurs clients pour identifier de nouveaux besoins, révéler des opportunités de mission et donner davantage de valeur à leur expertise.

À l’issue de ce webinaire, qui sera suivi d’une session de questions/réponses, vous saurez comment :

- Identifier de nouvelles opportunités de missions dans votre portefeuille ;

- Transformer une analyse patrimoniale en proposition de conseil structurée ;

- Faire de votre activité de conseil un levier de développement du chiffre d’affaires.

Cliquez ici pour vous inscrire 

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne
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