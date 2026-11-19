Deux personnes se marient en Algérie en 1992. En 2019, un tribunal algérien, saisi par l’épouse, prononce le divorce, par « khol’a », des époux. Le mari saisit un tribunal français aux fins d’exequatur de cette décision, qui l’ordonne. Le jugement est confirmé en appel. Un pourvoi est formé par l’épouse. Selon celle-ci, la décision de divorce, prononcée en Algérie en application d'une loi qui n'accorde pas aux époux une égalité d'accès au divorce, n'était pas invoquée par l'épouse, pour laquelle les règles de divorce sont moins favorables. La cour d’appel aurait dû en déduire que la reconnaissance de la décision heurtait l'ordre public international.

Rejet. Selon l'article 1, d de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, en matière civile, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions algériennes n'ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public international.

Lorsqu'une décision de divorce a été prononcée à l'étranger en application d'une loi qui n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce, sa reconnaissance peut cependant être obtenue en France dès lors que cette décision a été sollicitée par celui des époux à l'égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que ce dernier a pu faire valoir ses droits et que n'est pas établie l'existence d'un autre motif de contrariété à l'ordre public de fond ou de procédure. Selon la cour d’appel, l’article 54 du Code de la famille algérien dispose que l'épouse peut se séparer de son conjoint, sans l'accord de ce dernier, moyennant le versement d'une somme à titre de « khol'â ». En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la date du jugement. La cour d’appel a relevé, d'une part, que c'est l'épouse elle-même qui avait fait le choix de saisir le juge algérien d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 54 précité, quand bien même sa résidence était en France et que rien ne la contraignait à un tel choix procédural. Après avoir écarté toute fraude, elle a retenu, d'autre part, que chacune des parties avait pu faire valoir ses droits. Elle a estimé, enfin, que les condamnations financières prononcées à l'encontre de l'époux pondéraient la compensation mise à la charge de l'épouse. De ces constatations et appréciations, elle a pu déduire que le jugement de divorce dont l'exequatur était sollicité ne portait pas atteinte à l'ordre public international.