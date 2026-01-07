With your agreement, we and our 956 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Comptable

[WEBINAIRE] ChatGPT recommande déjà des experts-comptables. La question : êtes-vous dans la liste ?

Publié le 07/01/2026
quoti-20260107-driss.png

© Lefebvre Dalloz

Vos prospects ne cherchent plus seulement sur Google. Ils posent leurs questions… à ChatGPT. Et l’IA leur propose des cabinets, des avis, des compétences.

Le mardi 20 janvier à 12hArtur’in et Lefebvre Dalloz unissent leurs expertises pour vous montrer comment maîtriser votre visibilité à l’ère de l’IA, et comment faire en sorte que ChatGPT comprenne, valorise et recommande votre cabinet.

Chez Artur’in, nos experts travaillent en lien direct avec les équipes Lefebvre Dalloz pour créer une communication fiable, cohérente et parfaitement adaptée aux obligations de la profession comptable.

Ce webinar vous montrera pourquoi c’est devenu indispensable.

Au programme de ces 30 minutes :

- Pourquoi ChatGPT influence désormais la façon dont un prospect choisit son expert-comptable

- Comment l’IA “lit” votre présence en ligne (fiche Google, avis, site, contenus)

- Les signaux qui déterminent si un cabinet apparaît… ou disparaît

- La méthode simple pour devenir visiblecompréhensible et crédible aux yeux des IA

- Comment Artur’in + Lefebvre Dalloz sécurisent une communication professionnelle, régulière et alignée métier

Ce webinaire aura lieu le mardi 20 janvier 2026 à 12h.

Inscrivez-vous et reprenez le contrôle de votre visibilité

Comptable
